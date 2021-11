Marihuana ha vuelto a Zayn Malik "agresivo" y "paranoico" según informante

Estas acusaciones vienen inmediatamente después de que Zayn Malik, de 28 años, no impugnara el acoso de Yolanda Hadid, la abuela materna de su hija de 1 año, Khai, a quien comparte con su ex novia, la supermodelo Gigi Hadid.

Un abogado de alto nivel le dijo al Post (no involucrado en el caso) que el incidente puede tener repercusiones en cualquier caso futuro de custodia de Khai, aunque, según las fuentes, Gigi está decidida a ser co-padre de Malik y cree que es un gran padre.

Malik también perdió su contrato discográfico con RCA después de que su tercer álbum en solitario, "Nobody Is Listening", no lograra iluminar las listas de éxitos cuando se lanzó en enero, y solo alcanzó el puesto 44 en el Billboard 200 de EE. UU.

“Zayn siente que la vida quiere atraparlo. Realmente le resulta difícil lidiar con el nivel de fama que tenía, y eso se manifiesta como si fuera un ingrato y arrogante ”, dijo un ejecutivo musical que ha trabajado con él. "Si fuera un poco más abierto al hablar de sus problemas, creo que la gente se sentiría más amable con él".

Pero este tipo de comportamiento preocupante no es nada nuevo para quienes lo conocen.

Malik admite abiertamente que ayuda al "proceso creativo ... si estás fumando una buena hierba", y fue visto fumando un porro mientras estaba de gira con One Direction en Sudamérica en 2014.

Fue visto fumando marihuana en un Instagram Live de las 6 a.m. este enero, lo que llevó a los fanáticos a preguntarse si Khai estaba en la casa.

Un informante que trabajó con frecuencia con la banda cariñosamente conocida como 1D le dijo a The Post que el consumo de marihuana de Malik se volvió tan malo que lo volvió ‘paranoico’' y llevó a su excompañero Harry Styles a negarse a compartir un autobús turístico y un jet privado con él.

"Zayn no estaba feliz en la banda, no era para él", dijo la fuente. “No le gustó todo el asunto de estar de gira constantemente y que le dieran un horario.

“Era tan difícil que no aparecía para cosas, como sesiones de fotos o incluso conciertos. Se bloqueaba en la casa, fumaba un montón de marihuana, y eso lo hacía realmente poco confiable ”, agregó la fuente.

Según otro ejecutivo discográfico que trabajó con la banda: "No sabías cuándo iba a aparecer Zayn, ya fuera para una sesión de grabación o un concierto".

Un representante de Malik no respondió a las solicitudes de comentarios.

One Direction fue formada por Simon Cowell en el programa de talentos de televisión del Reino Unido "The X Factor" en 2010. Malik, Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson audicionaron como candidatos solistas antes de unirse, luego se convirtieron en la banda de chicos con mayores ingresos de todos los tiempos, con una fortuna estimada en 340 millones de dólares.

La fuente dijo: “Al principio, Zayn era bastante dulce. Simplemente se convirtió en una persona diferente. Cuando fumas marihuana en esa medida, realmente te afecta.

“Zayn se volvió agresivo. Fue muy agresivo hacia el final de la banda, teniendo feroces peleas con la gente con la que trabajaba. Nunca se hace responsable de nada, siempre es culpa de otra persona ".

El uso de marihuana de Malik "abrió una brecha" entre él y los otros miembros de la banda, agregó la fuente. “Simplemente estaría en el autobús de la gira [fumando] todo el camino hasta el lugar. Esto llevó a Harry a tomar un autobús turístico separado con Niall y Liam; Louis se uniría a Zayn. Harry tampoco volaría con Zayn ".

El representante de Styles no hizo ningún comentario.

Malik dejó la banda en marzo de 2015, citando "estrés". En ese momento, la banda solo llevaba dos meses en su gira On the Road Again. En una declaración en ese momento, Malik dijo: “Me gustaría disculparme con los fanáticos si he decepcionado a alguien, pero tengo que hacer lo que se siente bien en mi corazón. Me voy porque quiero ser una joven normal de 22 años que pueda relajarse y tener un tiempo en privado fuera del centro de atención ".

El ex integrante de One Direction ha pasado por una racha de problemas que de acuerdo a personas cercanas tiene que ver con su abuso en el consumo de marihuana.

Más tarde dijo que estaba tan infeliz en la banda que sufría de un trastorno alimentario, escribiendo en su autobiografía de 2016, "Zayn": "Cuando miro hacia atrás en imágenes de mí mismo... antes de la gira final, puedo ver lo enfermo que estaba era... La comida era algo que podía controlar, así que lo hice ".

En cuanto a los cuatro miembros restantes de la banda, que se separaron un año después, "Todos estaban contentos de que Zayn se hubiera ido, para ser honesto, no era agradable estar con él, muy arrogante", dijo la fuente.

Después de que Malik se fue, el resto de los chicos de 1D estaban "cabreados" cuando dio entrevistas diciendo que odiaba su música, según un productor musical que trabajaba con ellos. "Ellos se sintieron ofendidos por eso".

Inicialmente, la carrera en solitario de Malik parecía prometedora.

Adoptando un estilo alternativo de R&B con su álbum de estudio debut, "Mind of Mine", en 2016 después de firmar con RCA, y su sencillo principal, "Pillowtalk", Malik se convirtió en el primer artista masculino británico en debutar en el n. ° 1 tanto en el Reino Unido. y Estados Unidos, con su sencillo y álbum de debut.

"Al principio pensé, 'Oh, wow, Zayn va a ser un éxito'. Pero ahora ha lanzado mucha música y ha fracasado", dijo el productor.

Malik también firmó por un tiempo con la muy respetada manager musical británica Sarah Stennett, quien supervisa las carreras de Bebe Rexha y Rita Ora.

"Sarah no podía controlarlo", dijo el productor. “Mira, incluso las estrellas más grandes y calientes, desde Adele hasta Dua Lipa, tienen que jugar el juego. Hay una cierta cantidad de cosas en las que todos se registran para tener éxito ".

En 2016, Malik estaba a minutos del estadio de Wembley de Londres, donde debía ser el co-titular de Summertime Ball de Capital Radio, cuando se retiró del concierto.

"Su campamento dijo, 'Él está en camino', y luego simplemente dio la vuelta a su auto y se fue", dijo el productor. Malik también abandonó entrevistas recientes con GQ y Billboard, dejando a los periodistas desconcertados.

Romances turbulentos de Zayn Malik

La vida personal de Zayn Malik no ha sido menos convulsa. Su ex prometida, Perrie Edwards del grupo de chicas Little Mix, reveló cómo rompió su compromiso en 2015.

En el libro de 2016 “One World”, Edwards escribió: “Fue horrible, el peor momento de mi vida. Una relación de cuatro años, un compromiso de dos años terminó con un simple mensaje de texto. Así."

Más tarde, Malik le dijo a la revista The Fader que tiene demasiado respeto por Edwards "como para terminar cualquier cosa con un mensaje de texto".

Conoció a Gigi Hadid en una fiesta en 2015 y la invitó a cenar al Bowery Hotel de Nueva York. Su romance intermitente ha sido tema de innumerables titulares, y en septiembre de 2020, la pareja dio la bienvenida a la niña Khai.

Gigi le dijo a Vogue que soportó un parto en casa de 14 horas en su granja en el condado de Bucks, Pensilvania (solo la marihuana medicinal es legal en Pensilvania).

Un ejecutivo musical que trabajó con One Direction le dijo a The Post que Malik había estado anhelando una vida familiar. “A Zayn le resulta muy difícil confiar en la gente. Fue criado en una ciudad difícil por una madre soltera, por lo que todos sus problemas se remontan a mucho tiempo atrás.

“Se sintió traicionado y defraudado por la gente. Mucha gente lo vendió. Todos los chicos de [One Direction] se vendieron a veces por personas que pensaban que eran amigos, por lo que confiar en la gente no es lo más fácil ”, dijo el ejecutivo.

“Me imagino que tomó mucho tiempo construir esa confianza con Gigi y su familia. Los encontró cuando realmente los necesitaba. Lo recogieron ".

Malik y Gigi compraron una granja cerca de su madre, donde él se dedicó a montar a caballo y cultivar verduras. Hablando de Yolanda, le dijo a GQ en 2018: “Nos llevamos bien. Ella es realmente genial. Ella es Capricornio. Tiene el mismo signo de estrella que yo ".

También elogió a Gigi por encarrilar su vida cuando estaba de fiesta demasiado. “Tenía una perspectiva muy negativa sobre las cosas. Eso podría haber sido la adolescencia o la testosterona o lo que sea que estuviera pasando por mi cuerpo en ese momento ”, le dijo a GQ. "Ella me ha ayudado a ver las cosas desde un ángulo positivo".

Sin embargo, Malik ahora tiene prohibido legalmente acercarse a Yolanda, cuya propia búsqueda de la fama en el programa de Bravo "The Real Housewives of Beverly Hills" supuestamente llevó a la ruptura de su matrimonio con el productor musical David Foster en 2015, dijeron las fuentes a la revista People.

La semana pasada, Malik se declaró inocente de cuatro cargos de acoso después de presuntamente empujar a Yolanda a un tocador y llamarla "puta holandesa de mierda" en una pelea en la casa que compartía con Gigi en Pensilvania. Malik ha negado haber presionado a Yolanda.

El abuso de marihuana presuntamente ha llevado también a agresiones del cantante hacia la madre de Gigi Hadid, Yolanda.

Los documentos judiciales muestran que ahora debe completar 360 días de libertad condicional además de completar una clase de manejo de la ira.

Tampoco debe tener contacto con John McMahon, un guardia de seguridad de la familia Hadid que presenció el incidente y a quien supuestamente también acosó, ya que, según los informes, gritó: "Sal de mi maldita casa, policía".

En algún momento de la disputa, supuestamente se refirió a engendrar a Khai con el "maldito esperma que salió de mi maldito pe--", según los documentos presentados en la corte.

Los médicos de la corte también dicen que Malik llamó a Gigi, que estaba en París para pasear por los desfiles de la Semana de la Moda, y le gritó: "Ponte unas malditas pelotas y defiende a tu pareja contra tu maldita madre en mi casa".

No está claro si se separaron antes de la pelea o como resultado de ella. Se cree que Gigi huyó de París después del incidente, se perdió el espectáculo de Isabel Marant que tenía programado para caminar y voló a casa.

Gigi se ha negado a comentar en detalle sobre el asunto, pero su representante dijo en un comunicado: “Gigi se centra únicamente en lo mejor para Khai. Ella pide privacidad durante este tiempo ". Ni Gigi ni Yolanda comentaron para esta historia.

Una fuente cercana a Gigi le dijo a People el miércoles que las tensiones entre Yolanda y Zayn han estado hirviendo desde hace mucho tiempo.

“Yolanda es, por supuesto, muy protectora con Gigi”, dijo la fuente. “Quiere lo mejor para su hija y su nieto. Ha tenido algunos problemas con Zayn. Tiene una personalidad complicada y ella cree que podría tratar mejor a Gigi. A veces ha sido difícil para Gigi vivir con él ".

Malik escribió en Twitter: “Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por restaurarnos a un ambiente familiar pacífico que me permitirá ser co-padre de mi hija de una manera en lo que se merece, esto ha sido 'filtrado' a la prensa.

Sin embargo, tengo la esperanza de curar a todos los involucrados con las duras palabras compartidas y, lo que es más importante, permanezco alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que se merece ".

Las fuentes le dijeron a The Post que Malik y Gigi planean compartir la custodia compartida de Khai, ya que Gigi sabe que la adora, pero su comportamiento será observado de cerca.

Cuando se le preguntó si podría haber algún problema sobre la custodia en el futuro, el experto en derecho matrimonial y familiar John O. Farley, socio de Cohen Clair Lans Greifer Thorpe & Rottenstreich LLP, dijo:

“No puedo comentar sobre hechos o leyes relacionadas con este caso específico. Sin embargo, para determinar qué es lo mejor para el interés del niño, los tribunales considerarán seriamente las denuncias de violencia doméstica al determinar la custodia ".

En una entrevista con Harper's Bazaar en julio, Gigi pintó una imagen idílica de la vida con Malik y Khai, revelando que la llevaron a pequeñas caminatas por el bosque, le pusieron música de Bollywood y le cantaron canciones infantiles árabes. (Tanto Malik como Gigi son musulmanes).

Cuando se le preguntó cómo se llevaba Malik con su familia, Gigi admitió: “Él dice lo que piensa. Cuando está en medio de una cosa familiar y todo el mundo dice: "Zayn, ¿de qué lado estás?", Es encantador. Por lo general, está del lado de mi madre, por lo que es inteligente en ese sentido ".

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Zayn Malik como que su sello discográfico lo despidió tras denuncia de agresión.

