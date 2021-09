La actriz, conductora y cantante Maribel Guardia fue invitada por el periodista Alex Montiel, mejor conocido como “El Escorpión Dorado”, para que diera una entrevista a su canal de YouTube, esto mientras recorrían las calles de la Ciudad de México a bordo de su automóvil.

Sin embargo, el detalle que llama la atención es que la costarricense habló sobre sus primeros años de carrera artística, la cual surge luego de que ella viniera a concursar para el certamen Miss Universo en 1978. Luego de su participación, Televisa le dio una beca para que ella pueda estudiar actuación.

La actriz y cantante representó a Costa Rica en Miss Universo 1978.

“Vine a México para concursar en Miss Universo. Entonces Televisa, cuando regresé a Costa Rica, me llamó para darme una beca para estudiar en el que era como el primer CEA, pero no se llamaba así. Estudiábamos danza, música, arte y canto con Yuri, con Felicia Mercado”, dice la intérprete del tema ‘Que Ricas Son las Papas’.

Televisa se olvido de ella

La actriz, quien hace poco causó revuelo al confirmar su romance con Rafael Inclán, declaró que a pesar de que hoy en día la mayoría de sus compañeras han construido una destacada trayectoria en televisión, todas fueron despedidas por los ejecutivos de Televisa, quienes se habían olvidado por completo de ellas.

“Después de un año me llaman y me dicen: ‘¿Sigues en México? Pensábamos que ya te habías ido’. Me pagaban al mes, vivía en el Hotel Continental, pero ya no se acordaban que estaba aquí. Entonces después fue de: 'Gracias'. ¡Nos corrieron a todas!”, reveló. Puedes oír sus declaraciones a partir del minuto 13:33 de este video.

¿Cuál es la verdadera edad de Maribel Guardia?

La costarricense luce fabulosa a sus 62 años de vida.

Maribel Guardia tiene 62 años. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella nació el 29 de mayo de 1959 en San José, Costa Rica. No se puede negar que su edad causa controversia entre los cibernautas, quienes aún no pueden creer que ella luzca un cuerpazo. Incluso, se habla de supuestas cirugías plásticas.

Fotografías: Redes Sociales