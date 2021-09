Maribel Guardia tuvo secuelas de COVID-19 que le afectaron la memoria

Maribel Guardia es una de las actrices más importantes que hay a nivel nacional, la conocida por papeles en Aventurera y otras telenovelas padeció COVID-19 hace algunos meses.

En ese sentido, recientemente se abrió sobre su paso por la enfermedad, en donde dijo que esta le afectó de manera leve, pero le dejó grandes secuelas.

Fue el el programa de Tv Azteca, Ventaneando, conducido por Pati Chapoy que la actriz hizo sus revelaciones.

La famosa sufrió la perdida de la memoria

La actriz, quien recientemente relató cómo descubrió la infidelidad de Joan Sebastian, abrió el corazón y platicó sobre su experiencia con la peligrosa enfermedad, revelando su falta de memoria.

“Fíjate que el COVID, no me afectó en eso, me afectó en otras cosas, porque me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada”.