Maribel Guardia sorprende con su fuerza y elasticidad ¡Increíble!

Maribel Guardia logró causar un gran alboroto en Instagram al compartir una de sus fotografías más impactantes, en donde la actriz demostró que a sus 60 años se encuentra mejor que nunca, incluso mejor que otras artistas más jóvenes.

En esta fotografía se puede observar a Maribel Guardia durante uno de sus entrenamientos desde casa. Sin embargo lo que más llamó la atención de sus seguidores en Instagram fue su increíble fuerza y elasticidad.

Aunque no es la primera vez que esta actriz sorprende en las redes sociales por su excelente condición y silueta, no podemos negar que se ha convertido en el ejemplo perfecto de que la edad no es un impedimento para tener una vida saludable y lucir espectacular.

¡Elastic Girl!

Aunque muchas artistas han acudido al bisturí para lucir despampanantes de pies a cabeza, la verdad es que Maribel Guardia en varias ocasiones ha demostrado que su cuerpo y condición es el resultado de llevar una cuidadosa dieta y una rutina de ejercicios acorde a sus necesidades.

Además de tener uno de los cuerpos más envidiables de la farándula, Maribel Guardia ha demostrado tener una increíble energía física, incluso en esta ocasión dejó en claro que además de esta fuerza posee una sorprendente elasticidad.

Maribel Guardia sorprende en Instagram

Con más de 4.8 millones de seguidores, era de esperarse que esta publicación de la actriz causara un gran alboroto en Instagram y prueba de ello es que en unas cuantas horas esta fotografía logró superar los 18,000 mil likes y cientos de comentarios.

Te puede interesar Maribel Guardia se convierte en la abuelita más deseada de México

Entre los comentarios se pudieron observar varios halagos hacia Maribel Guardia por parte de sus seguidores e incluso por algunas de sus compañeras de la farándula mexicana como la cantante Ana Bárbara y la actriz Laura Flores.