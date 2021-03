Una vez más, la actriz, conductora y cantante Maribel Guardia se convierte en tema de conversación en las redes sociales gracias a las sensuales postales que comparte en su cuenta oficial de Instagram, pues ahora ha sorprendido a todos sus fieles fanáticos al mostrarse sin una gota de maquillaje frente al lente de la cámara.

El pasado 23 de marzo, Maribel Guardia compartió una nueva fotografía en su cuenta de Instagram que la muestra modelando un diminuto y entallado outfit deportivo en color aguamarina desde el gimnasio que ha instalado dentro de su casa, pero lo que llamó la atención de sus fanáticos es que la actriz costarricense lució su rostro al natural.

Maribel Guardia sorprende al presumirse sin maquillaje en Instagram.

Dicho detalle no pasó desapercibido para sus admiradores, quienes en la sección de comentarios dejaron sus respectivos halagos para con Maribel Guardia, quien muy rara vez se deja ver sin maquillaje en su cuenta de Instagram, esto a pesar de que no lo necesita, pues no se puede negar que ella es una mujer muy bella.

La sensual fotografía de Maribel Guardia ha logrado superar los 126 mil likes en Instagram y fue acompañada con una frase donde la actriz revelaba estar indecisa sobre si hacer ejercicio y así conservar la espectacular figura que posee a sus 61 años de edad o irse a disfrutar del paisaje que le ofrece el jardín de su casa.

Maribel Guardia y sus nuevos proyectos

La pandemia del coronavirus no ha sido impedimento para que la actriz Maribel Guardia siga activa en el mundo del entretenimiento, ya que recientemente se dio a conocer que regresa al cine tras 22 años de ausencia. Ahora, la también cantante formará parte del elenco de ‘La Novia de América’, una producción del cineasta Alfonso Albacete.

Hasta el momento se desconoce cuál es personaje que interpretará Maribel Guardia en dicha cinta, misma que realizará sus grabaciones en Xochimilco y en el Centro Histórico de la CDMX. Según lo previsto, ‘La Novia de América’ se estrenará a finales del 2021 o a principios del año entrante.

