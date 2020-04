Maribel Guardia se CAE de las escaleras por grabar un Tik Tok

Maribel Guardia llevó al límite otra de sus ocurrencias para Tik Tok, pues a la actriz de Televisa no le importó “tirarse” en el suelo para grabar un nuevo video, asustando y divirtiendo a sus millones de seguidores por dramatizar una caída de las escaleras, siendo una broma que ha causado revuelo en la redes sociales.

A sus 60 años de edad, la actriz de origen costarricense demostró que no tiene problemas para alegrarle el día a sus admiradores, pues el encontrarse realizando su cuarentena por Coronavirus, le ha permitido estar más activa en sus redes sociales, inaugurando su cuenta de Tik Tok con la ayuda de su hijo Julián Figueroa y su pequeño nieto José.

Aunque los fans no están seguros de quién grabó esta nueva parodia de Maribel Guardia, no hay duda que las más de 330 mil 334 reproducciones en su cuenta de Instagram, demostraron quedar enamorados con su comparativo de “realidad vs drama” al caerse de las escaleras, siendo un estilo que incluyó la viral música de “La Rosa de Guadalupe”.

Maribel Guardia se cae de las escaleras

La gran cantidad de comentarios que recibió el video de Tik Tok, elogió la creatividad y disposición de la famosa cantante para este tipo de publicaciones, las cuales se alejan de lo que antes estaba acostumbrados sus fans sobre sus muchos viajes por el mundo, pues antes de la contingencia mundial por Coronavirus (COVID-19), ella realizó varios espectáculos con el musical “Cleopatra Metió la Pata”.

No hay duda que Maribel Guardia disfruta mucho el poder pasar su resguardo en casa con la compañía de su familia, siendo los momentos más adorables que compartió en sus redes sociales, los recientes videos de Tik Tok con su nieto José Julián, pues la inocencia de los niños se vio plasmada en las travesuras de la famosa costarricense con el pequeño.