Maribel Guardia rompe el silencio y habla sobre la infidelidad de Joan Sebastian

Maribel Guardia es una de las actrices más deseadas de la farándula, puesto que a pesar de tener 60 años aún se conserva en las mejores condiciones físicas, incluso le hace competencia a actrices mucho más jóvenes que ella.

Asimismo esta actriz es reconocida por tener uno de los caracteres más dulces, sin embargo ni su belleza física o interna fueron suficientes para salvar a Maribel de los peores momentos, como lo fue la infidelidad de su entonces marido Joan Sebastian.

Recordemos que el cantante falleció hace cinco años, justo la cantidad de tiempo que duró en matrimonio con Maribel, quien actualmente rompió el silencio y habló acerca de la infidelidad que acabó con su matrimonio.

Maribel Guardia habla sobre la infidelidad de Joan Sebastian

Maribel Guardia declaró que la infidelidad de Joan Sebastian no es un acto que pudo haber perdonado, ya que no se trató de una sola ocasión sino de un comportamiento repetitivo, que el actor no pudo cambiar nunca.

Por esta razón la actriz señaló que nunca culpó a su compañera Arleth Terán, ni tuvo motivos para agredirla físicamente, como muchos otros hacen al momento de enterarse de este tipo de traiciones; puesto que considera que Joan es el que la tenía que respetar siendo su esposo.

Joan Sebastian el único culpable

Respecto a este mismo tema Maribel señaló que a pesar de culpar a su ex marido (en ese momento), no era un sentimiento que quería cargar toda la vida, ya que uno tiene que dejar ir el pasado para poder vivir el presente.

Por ello el amor que había entre Maribel y Joan Sebastian se transformó en una relación hermosa de amistad, la cual continuó hasta los últimos días del cantante. Incluso, en tono de broma, la actriz mencionó que Joan seguramente anda conquistando angelitas en el cielo.

