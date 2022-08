Maribel Guardia rompe el silencio sobre la infidelidad de su hijo

Luego de que se publicaran unas fotos en las cuales se aprecia a Julián Figueroa besando una mujer que no es Ime Garza, su esposa.

La actriz Maribel Guardia fue cuestionada en una entrevista 'De Primera Mano', acerca de estas fotografías que demostrarían una presunta infidelidad por parte de su hijo a Ime Garza, con quien lleva 5 años de casado y 8 años de relación.

Ante este cuestionamiento, la actriz que participará en la obra ‘Lagunilla, Mi barrio’, expresó que prefiere mantenerse al margen, pues nunca se ha metido en la vida de Julián.

Maribel Guardia habla sobre la infidelidad de Julián

“Yo trato de no meterme en la vida de Julián, es un adulto, él se puede defender solo, lo único que te puedo decir es que es un hijo maravilloso, estoy muy orgullosa de él en el trabajo de la telenovela, que yo ahí si nunca he metido mano en su carrera, porque a él no le gusta”, comentó la intérprete.

Agregó que está contenta por la participación de su hijo en la telenovela 'Los Caminos del Amor' de Nicandro Díaz y reiteró que su hijo puede defenderse, debido a que es un adulto.

“Mi hijo, él se defiende solo, él tiene boca, es un adulto, ha tenido problemas como todos los hemos tenido, pero estoy segura que va salir adelante”, comentó Maribel durante entrevista.

Maribel Guardia en "Lagunilla Mi barrio"

La actriz de 63 años se prepara para la puesta en escena ‘Lagunilla Mi barrio’ del productor Alejandro Gou, donde compartirá escenario con Ariel Miramontes, Freddy German Ortega, Daniel Bisogno, Alma Cero, entre otros.

