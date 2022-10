Maribel Guardia reveló que tiene suerte de no subir de peso

Desde sus años de juventud Maribel Guardia presumía de un bello rostro y envidiable figura y pese a los años transcurridos, hoy a sus 63 años de edad conserva un cuerpazo espectacular, así te lo hemos compartido en La Verdad Noticias a través de fotografías que comparte la famosa en redes sociales.

Y es que, debido a aquellas fotos que sube a su perfil de Instagram con looks sensuales y atrevidos, hace parecer que luce mucho más joven, además posee un tonificado abdomen y qué decir de su pequeña cintura que es la envidia de muchas mujeres.

La cantante ha tenido un estilo de vida saludable, además le gusta lucir bella para cada ocasión, pero recientemente dejó en shock a los internautas por sus confesiones, pues asegura que no sabe lo que es que un pantalón no le cierre, pues dice que nunca sube de peso.

Maribel Guardia asegura que todo su ropa le queda bien

La famosa afirmó que tiene un closet lleno de ropa de toda la vida y que le queda bien y expresó: “Yo no sé qué es que un pantalón ya no te cerró o ya no te quedó”. Dijo la actriz, pues dejó en claro que nunca ha pasado por eso, de igual forma comentó que nunca la verán con canas, ya que le gusta estar arreglada y maquillada.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que la actriz continúa dando a conocer su talento como actriz y cantante en diversos show, pero no hay que negar que cada vez que luce su belleza con ajustadas prendas, deja muy enamorados a los caballeros.

"Yo primero muerta que sencilla". Dijo Maribel.

¿Qué hace Maribel Guardia?

La cantante es parte del elenco "Lagunilla mi barrio"

Actualmente la cantante Maribel Guardia se encuentra en una obra de teatro "Lagunilla mi barrio" junto a un gran elenco de actores como Violeta Isfel, Daniel Bisogno, Albertano, Alma Cero, entre otros famosos.

