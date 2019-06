Maribel Guardia reveló que sufrió un aborto (VIDEO)

Una de las bellas mujeres de la farándula es Maribel Guardia, quien hace unos días festejó su cumpleaños, rodeada de su familia y de algunos conductores de Televisa, pues como recordamos estuvo en el matutino "Hoy" celebrando sus 60 años de edad.

Maribel Guardia ha sabido robarse los corazones de su público, debido a cada personaje que ha interpretado en los melodramas de Televisa, siendo una de las consentidas del público mexicano.

Maribel Guardia ha dado diversas entrevistas para que el público conozca un poco más de la vida de la actriz, pues ella también ha tenido pérdidas que han marcado su pasado.

Durante el programa "La Saga" de Adela Micha, Maribel Guardia estuvo como invitada con la compañía de su esposo Marco Chacón.

Durante el programa de Adela Micha, Maribel Guardia confesó que lleva 22 años de casada y que su matrimonio lo disfruta todos los días. El esposo de Maribel Guardia reveló que conquistó a la actriz por largas horas de llamada por teléfono y salían mucho a pasear.

El esposo de Maribel Guardia confesó que la actriz padece de insomnio y que no duerme lo suficiente.

Maribel Guardia confesó que hace algunos años sufrió de un aborto espontáneo y esta situación fue algo inesperado para la cantante, pues como recordamos la artista tiene un hijo con el fallecido cantante Joan Sebastián.

"¿Quieres que me haga un tratamiento de fertilidad?, él me dijo: 'no lo hagas yo con Julián lo tengo'". Mencionó Maribel Guardia.