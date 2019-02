Maribel Guardia revela información sobre la muerte de Hugo Figueroa (VÍDEO)

Luego de que se diera a conocer el desafortunado y cruel asesinato de Hugo Figueroa, sobrino del también fallecido cantante, Joan Sebastián, las especulaciones y rumores no se hicieron esperar, poniendo, algunas, en entre dicho la vida del empresario. Sin embargo, ha sido Maribel Guardia quien ha hecho declaraciones que podrían explicar su muerte.

Durante una reciente entrevista, Maribel Guardia fue muy tajante al mencionar que ella no debe hablar de ninguna cuestión relacionada con la familia Figueroa, pero destacó que el caso de Hugo lo viven muchos mexicanos a diario.

“Esta no es una historia de la familia Figueroa, es la historia de muchas familias mexicanas que viven esto a diario; el horror, los crímenes, que quedan totalmente impunes”

De igual manera, Maribel aprovecho el espacio para aclarar que fue el mismo Hugo Figueroa quien estuvo a lado de su hijo Julián ayudándolo y apoyándolo a impulsar su carrera musical, detalles de los que su hijo siempre estará agradecido con él.

La muerte de Hugo dejó un enorme vacío en su familia, aseguró la guapa actriz.

Maribel, también hizo énfasis de que en México, ser víctimas de la delincuencia, es algo a lo que se enfrenta día a día el mexicano, por lo que ella misma teme por su seguridad y la de su hijo. Pero fue muy radical al señalar que el miedo no la haría dejar su carrera artística.

“Yo en mi vida voy a traer un guardaespaldas, no es mi personalidad y no creo tampoco que ayude mucho (…) Confiar en Dios y ni modo, yo voy a seguir con mi carrera como la he seguido siempre”