Maribel Guardia responde a las duras críticas de la mamá de Geraldine Bazán.

En recientes días se ha formado un nuevo escándalo que involucra a Maribel Guardia, Geraldine Bazán y su madre Rosalba Ortiz, pues esta última a la actriz costarricense de 60 años de edad por defender la convivencia que tienen sus nietas con Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto.

Rosalba Ortiz declaró en una encuentro que tuvo con la prensa que no estaba de acuerdo con que sus nietas Elisa Marie y Miranda Soto conviviera con la mujer que supuestamente destruyó el matrimonio de sus padres y citó como ejemplo a Maribel Guardia, quien se sabe que dejó que su hijo Julián conviviera con todas las parejas de su padre, el cantante Joan Sebastian.

“Le recuerdo a una de ellas que no le hubiera gustado ver a su hijo de la mano de Arleth Terán o a Paulina Rubio de la mano de Maribel no, porque son acciones que se hacen y eso no se olvida” dijo Rosalba Ortiz ante las cámaras.

Maribel Guardia fue invitada al famoso programa de “Suelta la Sopa” para que estuviera al tanto de todas las declaraciones que Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, había dicho en su contra y ella decidió responder ante las cámaras de la singular manera que la caracteriza.

“Me sorprende este comentario de Rosalba, yo la conozco, y yo no recuerdo nada que haya dicho, nada referente a eso… Geraldine creo que va a tener mil hombres mejores que el que tenía porque el que no sirve que no estorbe para rehacer su vida”, declaró Maribel Guardia.

La actriz costarricense aseguró no haber hecho comentario alguno al respecto pues trata de mantenerse al margen de los problemas y recalcó que solo dijo que Gabriel Soto no dejaría que nunca les pase nada a sus hijas por lo que desconoce la razón por la cual ella la atacó.

“El único comentario que hice fue si Gabriel esta donde están las niñas, a ellas nunca les va a pasar nada, él las va a proteger, son su vida… yo nunca… no sé a qué te refieres, es muy agresivo, porque ella si se va al fondo, pero bueno, como madre no sé cómo reacciones”, agregó Maribel Guardia en su defensa.

Para finalizar la entrevista Maribel Guardia señaló que mantenía relación con las parejas de Joan Sebastian sólo por el bienestar de Julián, pues cuando era pequeño siempre fue su prioridad y como madre debía hacer lo necesario para que su hijo creciera feliz.

