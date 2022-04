Maribel Guardia responde a las críticas de Andrés García

Maribel Guardia en entrevista tomó un momento para responder a los señalamientos que ha hecho el actor Andrés García contra ella, indicó que la conductora era una persona conflictiva y confiada de su belleza.

La también actriz de manera contundente dijo que le había sorprendido que García haya hablado mal de ella, pero que no le importaba porque le tiene cariño, además es consciente de que tiene un “carácter fuerte”, agregó:

En su momento Andrés indicó que cuando conoció a Maribel, ella tenía “otra idea” de cómo se debían manejar los negocios en el cine, además de que tuvieron varias discusiones porque la actriz quería imponer sus reglas, dijo:

Durante la entrevista la conductora recordó que ella evitó que Andrés disparara contra el director de la puesta en escena llamada “2 parejas disparejas”, pues estaba molesto, señaló:

“¡Iba a matar al director!, pero yo me puse en medio y le dije: ¡Andrés!, y me contestó que sólo a mí me permitía que le dijera cosas”