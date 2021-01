Maribel Guardia responde a hija de Joan Sebastian sobre la herencia del cantante

Maribel Guardia no dudo en responderle a Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian, sobre las acusaciones que hizo respecto a la herencia del fallecido cantante.

Cinco años después de la muerte de Joan Sebastian, la ahijada de Maribel Guardia asegura que no ha recibido su parte de la herencia, e incluso, que ha estado aislada del resto de la familia.

Juliana Figueroa reclama a Maribel Guardia y sus hermanos no haber recibido la herencia de su padre

“No los he visto, y la verdad es que yo no soy Figueroa, me encantaría ayudarlos, de la herencia no sé absolutamente nada, la herencia que yo sepa no se ha repartido todavía, entonces yo creo que deben de hablar con los hermanos que son los que saben”, respondió Maribel Guardia.

La cantante de Costa Rica también reveló que hay bienes que el propio Joan Sebastian heredó en vida, y dijo no entender porque se sigue cuestionando el tema de la herencia cuando no se ha repartido aún.

Maribel Guardia habla de la relación con Figueroa

Sobre la relación con su ahijada, Juliana Figueroa, Maribel Guardia aseguró que le tiene mucho cariño, pero que no ha podido hablar con ella sobre la actual controversia.

“Yo adoro a Juliana, ya si se pelean es el problema de ellos, yo a Juliana la quiero mucho, y últimamente le he puesto comentarios y no me los contesta, pero yo la seguiré queriendo”, explicó la actriz.

Para finalizar, Maribel Guardia dijo que su hijo Julián “se lleva muy bien con sus hermanas”, y como “siempre que habla de Juliana habla bellezas de ella”, aseguró.

