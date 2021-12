Maribel Guardia recuerda sus inicios en el cine junto a Vicente Fernández.

Maribel Guardia habló sobre el impacto que tuvo Vicente Fernández en su vida y carrera artística, además de la entrañable y cercana relación que mantuvo con el intérprete de “Estos celos”, en una entrevista para Milenio, en donde resaltó que tuvo oportunidad de debutar en el cine al lado del cantante de rancheras, quien murió a los 81 años de edad.

“Sin duda mi país está de luto, pero este hombre extraordinario al que tuve la oportunidad de conocer porque mi primera película la hice a lado de Vicente Fernández y justamente me escuchó cantar”, reveló la actriz.

Maribel Guardia mencionó que empezó a cantar desde muy temprana edad en el colegio de monjas al que asistía en su natal Costa Rica. Cuando “El Charro de Huentitán” la escuchó cantar le pidió que abriera uno de sus conciertos.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre Vicente Fernández?

“Me dijo: ‘Quiero que me abras un palenque’. Yo estaba aterrorizada, esa semana me monté tres canciones, le abrí el palenque, gracias a Dios me fue muy bien, y entonces él después me invitó a hacer unas giras por Estados Unidos”, dijo.

Maribel Guardia destacó que mantiene una amistad “muy linda” con la familia Fernández. Luego de la gira realizaron juntos la película ‘Los Cuatreros’ y relató que le regaló dos ponis a su hijo Julián cuando nació.

“Él también era amigo de Julián, mi ex pareja, y le regaló dos ponis a Julián. Lo fui a ver al rancho hace como dos años y tuve la suerte de verlo recibiendo a la gente, recibía a todo el mundo, les cantaba y se tomaba fotos con todo el mundo”, dijo la actriz.

Vicente "nunca olvidó sus orígenes": Maribel Guardia

La acrtiz agregó que Vicente Fernández era “un hombre con un gran corazón que nunca olvidó sus orígenes”. Además, narró una anécdota que vivió con el cantante cuando fueron a uno de sus conciertos.

“Nunca voy a olvidar una vez que fuimos a verlo al auditorio y paró el show e invitó a mi hijo a cantar, nos subió al escenario y muy pocos artistas comparten el escenario y Vicente era así, con ese corazón enorme”, mencionó Maribel Guardia.

