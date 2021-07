Maribel Guardia reacciona al pleito de Lucía Méndez con un maquillista

Maribel Guardia reaccionó al polémico pleito que Lucía Méndez actualmente está teniendo con el maquillista Caleb Campos, quien acusó a la actriz y cantante de déspota y de haberlo ofendido cuando intentaba realizar su trabajo. Ante esto, Maribel defendió a Lucía y afirmó que era una “falta de respeto”.

“Es una falta de respeto, Lucía es una dama, es una mujer preciosa, no se mete con nadie, ¡qué tristeza!, nada más”, mencionó la también cantante y actriz en una entrevista para el programa Venga la Alegría.

Además, Maribel aclaró que ella nunca ha tenido un conflicto de este tipo, pero sabe que no está exenta, por lo cual, decidió enviarle un mensaje de apoyo a la intérprete Lucía Méndez: “No, yo no la he vivido gracias a Dios, pero no está una exento que en cualquier momento suceda, pero no se lo merece Lucía, es una dama, y aparte es una de las mujeres más bellas de este país, con más talento y más trayectoria, es una diosa, yo la quiero muchísimo”.

“¡Que le valga!, que le valga una pura y dos con sal… ¿Quién es él y quién es ella?”, aseveró la guapa costarricense.

¿Por qué se peleó Lucía Méndez con el maquillista?

Lucía fue acusada de ofender a un maquillista/Foto: La Vibra

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, Lucía Méndez se peleó con el maquillador, supuestamente durante en show Divas, donde el maquillista Caleb Campos estaba laborando al igual de la artista.

Supuestamente Caleb asegura que Lucía lo insultó y ofendió cuando él estaba trabajando en el evento, pero Méndez ha respondido a las acusaciones en su contra asegurando que ella ni siquiera tuvo contacto con él, y que fueron los de la producción del show quienes lo sacaron del lugar porque estaba grabando el ensayo.

Ante esto, Guardia mencionó en su entrevista para VLA que ella no recuerda si conoce o no a Caleb Campos: “No me acuerdo que me haya maquillado, no sabía del problema, es que no me he puesto a ver nada de las redes la verdad, y no me pongo a ver los chismes, no sé ahorita quién es, seguro me maquilló alguna, pero no recuerdo”.

Maribel Guardia no opinió sobre el caso de José Manuel Figueroa

Maribel no habló sobre la polémica de Figueroa/Foto: Infobae

Maribel se negó a dar su opinión en la entrevista, sobre el caso de José Manuel Figueroa, quien está siendo acusado por su ex novia Farina Chaparro, de supuestamente haber cometido violencia durante la relación.

“No tengo nada qué hablar, discúlpenme, pero sin comentarios, tengo muchas cosas que hablar de mi vida, como para hablar de la vida ajena, no tengo nada qué hablar, no sé nada de hecho, no he visto, no he tenido tiempo la verdad, no sé nada”, expresó la cantante y actriz Maribel Guardia.

