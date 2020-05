Maribel Guardia presume sus PIERNAS al estilo “La Casa de las Flores”

Maribel Guardia, una actriz y cantante de origen costarricense, decidió alegrarle el día a sus fans de Instagram con una sensual fotografía. En esta publicación al estilo “La Casa de las Flores”, la famosa presumió el indudable atractivo que mantiene a sus 60 años de edad, junto con su alegre carisma.

Maribel Guardia en Instagram

Últimamente, la famosa estrella de Televisa se mantuvo activa en sus redes sociales para consentir a sus fans con cada una de sus ocurrencias en cuarentena de Coronavirus (COVID-19). Ya que ella parece disfrutar compartir su estilo de vida y deslumbrar con su belleza, al vestir sus prendas favoritas.

En la publicación, vimos a Maribel Guardia lucir un hermoso vestido con estampado de flores. Este pertenece a la marca “LOVE BOUTIQUE”; una marca que se promociona tanto en programas de Televisa como con los matutinos de TV Azteca (Programa Hoy y Venga la Alegría para ser exactos). A continuación te mostramos un anterior look:

De esta manera, sus fans comprenden el gusto de la cantante costarricense por este estilo de vestimentas. Además, la celebridad de “Que madre tan padre” escribió un emotivo mensaje a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, donde les dedicó su pasión por la primavera y uno de sus pensamientos.

La sensual foto de Maribel Guardia

En menos de 24 horas, la instantánea de Maribel Guardia ya superó los 56 mil 781 me gusta, junto con gran cantidad de comentarios por sus fans; quienes no dudaron en elogiar las torneadas piernas de la famosa. Para completar el look, ella combinó unos tacones de punta, un brazalete y el cabello con peinado de ondas.

“Siempre hay flores en el mundo para quien lleva un jardín en el alma”

¿Qué dicen los fans de la actriz?

Como era de esperarse, la mayoría de sus fans preguntó por el vestido de flores, al igual que dedicarle todo tipo de piropos; algunos de ellos un tanto elevados de tono. No hay duda, de por qué es de las cantantes más queridas en Latinoamérica y una vez terminado el aislamiento se espera verla de regreso en los escenarios.

“Bonito el vestido, pero qué hermosas piernitas!!”

“Eres la flor más hermosa del jardín”

Entre los comentarios, la famosa África Zavala le escribió “Siempre hermosa”; quien es una actriz mexicana de 34 años de edad y que se encuentra esperando a su primer bebé con el también actor Alejandro Ibarra.

Fotos: Instagram @maribelguardia