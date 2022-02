Maribel Guardia posa al lado de Chiquis Rivera luego de criticar su libro

La actriz costarricense asegura que sus declaraciones fueron mal interpretadas.

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer que Maribel Guardia, al igual que miles de personas, se pronunciaron en contra de ‘Unstoppable’, el nuevo libro que lanzó Chiquis Rivera y en el cual cuenta los dolorosos momentos que ha vivido. Sin embargo, la actriz costarricense sorprendió a propios y extraños al presumirse a su lado en Instagram.

Por medio de una fotografía donde ambas posan muy sonrientes, la también conductora y cantante señaló que sus declaraciones habían sido malinterpretadas y que ella siempre le tenido un gran cariño y respeto a la primogénita de Jenni Rivera. Por último, reveló que ya se ha informado acerca del nuevo libro, el cual se encuentra ansiosa por leer.

La actriz costarricense asegura que no hay malentendidos con la hija mayor de Jenni Rivera.

“Yo quiero a esta niña y siempre la he defendido, me parece una mujer valiente, trabajadora y exitosa como su adorada mamá. Le deseo mucho éxito con el nuevo libro que está lanzando, después de hablar con ella y explicarme parte del contenido, ya muero por leerlo”, declaró la ex esposa de Joan Sebastián en su publicación de Instagram.

¿Qué fue lo que dijo Maribel Guardia?

Fue hace apenas unos días que te informamos que la hoy esposa del abogado Marco Chacón había arremetido contra la hija de “La Diva de la Banda” por lanzar un libro sobre su vida, el cual está dedicado a todas las víctimas de violencia doméstica. Según la originaria de San José, Costa Rica, una persona no puede hablar de sus experiencias a tan corta edad.

“No me parece porque pienso que, a la hora de contar tu historia, es tu versión, pero la otra persona tendrá su versión, digo yo soy así, pero entiendo que la gente quiera contar su vida, además todavía hay que esperarse para contar tu vida, no a los 30'”, declaró Maribel Guardia.

¿Qué hace Chiquis Rivera?

Hoy en día, la primogénita de Jenni Rivera ha logrado forjar una carrera dentro del mundo de la música por su propia cuenta.

No se puede negar que Chiquis Rivera cobró fama al ser hija de Jenni Rivera. Sin embargo, se debe reconocer que poco a poco ha logrado dejar de vivir a la sombra de su madre al forjar una carrera en la música y los negocios desde el 2014. Lamentablemente, diversos escándalos en los que se ha visto involucrada han manchado su reputación frente al público.

