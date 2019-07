Maribel Guardia opaca a la novia en plena boda

No es una sorpresa que Maribel Guardia es una de las mujeres más guapas que existen en México, a pesar de ser ya una adulta mayor legalmente, pues cumplió los 60 años hace unos meses, sigue conservando su radiante figura.

Hace unos días la actriz y cantante fue invitada a una boda, de sus amigos Diego y Katy, y Maribel Guardia no perdió la oportunidad de felicitarlos a través de las redes, con una fotografía donde aparecen los ahora esposos, y la actriz.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar asegurando que la actriz quiso opacar a la novia, pues lucía más radiante que ella, ya que portaba un sensual vestido negro, con un escote en el busto.

Dale clic a la estrella de google news y síguenos

Además, Maribel Guardia portó una chaqueta de piel, con la que lució impactante y llamativa, mientras que la novia traía un vestido blanco muy sencillo.

“No hay nada más emotivo que jurar amor ante Dios ����Hoy con mis amigos @diego405069 y @katyyamg Que sean muy felices fue un honor acompañarlos” publicó Maribel Guardia dándole sus mejores deseos a sus amigos.

La imagen llegó a más de 20 mil likes por parte de los fanáticos de la famosa, y comentarios que destacan su belleza, muy por encima de la novia.

“Te vas a robar al novio” / “Yo no te invitaba a mi boda por temor a que me opaques” / “Maribel por favor, cuando te invite a mi boda no me vayas a opacar” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Te puede interesar: Maribel Guardia es criticada por besar a su nieto y su hijo la defiende (FOTO)

Maribel Guardia es como el buen vino, sigue quedando mejor aún con el paso de tiempo, y sus fans la acompañan pase lo que pase, es por ello que, en esta época de la modernidad, la actriz ya tiene más de 3 millones de seguidores en su Instagram.