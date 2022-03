Maribel Guardia no puede beber agua por una extraña enfermedad

En el mundo existen diversas enfermedades y padecimientos extraños, donde ni los famosos se salvan, por ejemplo Maribel Guardia no puede beber agua porque es alérgica a ella.

La famosa de 62 años, conocida por su gran talento y por conservar un cuerpazo espléndido con los años, padece una enfermedad que es más común de lo que muchos piensan: la disautonomía.

¿Qué es la disautonomía?

La SSA dice que en México 70 millones de personas la padecen.

La disautonomía es una enfermedad causada por un trastorno de la regulación del sistema nervioso autonómico, que se encarga de regular las respuestas involuntarias del cuerpo humano (tales como el pulso, la presión, la temperatura y la respiración), que permiten la supervivencia del mismo.

La Secretaría de Salud de México, en el mundo al menos 70 millones de personas sufren de este padecimiento.

Los síntomas comunes son:

Fatiga crónica.

Cansancio excesivo.

En sitios calurosos, las manos y pies suelen hincharse, sienten hormigueos.

Taquicardia.

Presentan alteración del sueño.

Sudor en extremo.

Son intolerantes al frío.

Problemas constantes de memoria.

Pérdida momentánea de la ubicación.

Vértigos, mareos, desmayos.

Por los síntomas comunes, la disautonomía puede confundirse con la epilepsia, la anemia, entre otras.

¿Por qué Maribel Guardia no puede beber agua?

Realmente no es que Maribel Guardia no puede beber agua sino que no puede realizarse de golpe.

La Secretaría de Salud de México, las personas que padecen disautonomía, no deben beber agua en grandes cantidades de golpe ni después de realizar ejercicio, lo mejor es que la consuman en sorbos y a lo largo del día.

Ahora bien, lo que sí puede beber la actriz del 'Tenorio Cómico' son bebidas que usan los atletas, además, por las noches toma una cantidad moderada de agua.

"El agua me 'deslava' totalmente el sodio del cuerpo. Entonces en el día tomo muchas bebidas para deportistas, en la noche, puedo tomar agua por si se me baja la presión. Yo soy de presión muy baja, entonces si tomo agua me 'deslava' totalmente y pierdo el conocimiento", llegó a contar Maribel Guardia a ‘Ventaneando’.

Es así que Maribel Guardia no puede beber agua en grandes cantidades, porque cuando tomaba mucha agua sentía que estaba cómo drogada.

