Maribel Guardia mueve sus caderas como toda una jovencita

Maribel Guardia es una de las mujeres mexicanas que no luce conforme a su edad, pues la señora ya es toda una “adulta mayor” pues ya ha entrado a la categoría de la tercera edad, tras cumplir 60 años. Sin embargo, como la edad no es un impedimento para disfrutar la vida, a Maribel Guardia no le importa utilizar sus redes sociales como le venga en gana.

Aunque en varias ocasiones ha sido criticada por no comportarse “conforme a su edad” a esta famosa esos comentarios no le importan, y de hecho sigue compartiendo fotos muy sensuales, que hacen que jóvenes de 20 años envidian el cuerpo de Maribel Guardia de 60 años.

Maribel Guardia subió a su Instagram, un video en el que aparece meneando todas sus caderas, y con ayuda de la aplicación “boomerang” hace que el video se vea repetitivo, y más divertido. Sin embargo, en dicho clip no está sola, sino que aparece con Ana Patricia Rojo, quien también se divierte con Maribel Guardia.

El clip fue grabado previo a su presentación en la obra “arpías” donde salen estas dos actrices, misma que se presentaba en la ciudad de Saltillo.

En menos de un par de horas el video alcanzó más de 179 mil reproducciones, y comentarios por parte de sus fanáticos que reconocen que a su edad Maribel Guardia luce como toda una diosa, más joven que otras mujeres con menor edad.

“Mire nada más que hermosas se ven!!!”, “Me encantas mi Maribel”, “Divinas.. Ya las estamos esperando con los brazos abiertos en Perú“, fueron algunos de los comentarios que recibió Maribel Guardia.

Te puede interesar: Maribel Guardia presume sus curvas con un vestido transparente

A pesar de que las redes sociales no existían cuando Maribel Guardia comenzó su carrera, es algo que hoy en día forma parte de su vida, y lo hace bastante bien, de hecho, ya que cuenta con cerca de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos