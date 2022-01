Maribel Guardia manda contundente mensaje a quienes le llaman "vieja"

Maribel Guardia fue blanco de duras críticas en las redes sociales a causa de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. Sin embargo, ella no se quedó callada y en un reciente encuentro que tuvo con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) le envió un fuerte mensaje a todos sus detractores.

Recordemos que la actriz, cantante y conductora costarricense modeló un coqueto y diminuto vestido rojo frente al lente de la cámara, el cual fue halagado por todos sus fans. Lamentablemente, algunos cibernautas dejaron sus críticas en la sección de comentarios, pues aseguran que su rostro luce diferente y que ya no puede disimular su edad.

“Ya dio el viejazo”, “Acepte su edad señora, ya es una abuela”, “Su rostro luce diferente, de seguro se puso botox”, “Quiere seguir luciendo como jovencitas y solo hace el ridículo” y “Me gustaría que te vistas de acorde a tus 62 años, ese vestido no te queda” son algunas críticas que recibió dicha foto en Instagram, misma que ya supera los 87 mil likes.

El medio De La Rosa TV la cuestionó sobre estas críticas en su llegada al AICM, a lo que la intérprete de ‘Chacalón’ señaló que no le toma importancia, ya que la mayoría de los comentarios que recibe en redes sociales son positivos. Finalmente, le envió un fuerte mensaje a sus haters, pidiendo que en el futuro tuvieran la dicha de verse como ella.

“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen. Como me ves, te verás... si te va bien”, declaró Maribel Guardia entre risas.