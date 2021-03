Maribel Guardia luce su abdomen plano en nueva fotografía para Instagram

No hay día que Maribel Guardia no sea tema de conversación en las redes sociales y el día de hoy no es la excepción, ya que la actriz costarricense logró robar miles de suspiros entre los caballeros gracias a una nueva fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual presume su abdomen plano a través de un entallado outfit deportivo.

Fiel a su costumbre, Maribel Guardia enseñó frente al lente de la cámara el espectacular cuerpazo que posee a sus 61 años de edad, mismo que es producto de una vida dedicada al ejercicio, una buena alimentación y un excelente metabolismo. En esta ocasión decidió modelar un entallado conjunto deportivo de dos piezas en color rojo.

En la imagen que compartió sin pena alguna en Instagram podemos ver a la también conductora lucir un entallado pants rojo, pero el detalle que logró fascinar a todos sus fieles fanáticos fue el escotado top que llevaba puesto, mismo que dejaba al descubierto su abdomen plano, esto mientras posaba acostada en el jardín de su lujosa casa.

“A las palabras se las lleva el viento, a las acciones ni un huracán”, escribió la también cantante Maribel Guardia junto a la fotografía de Instagram, misma que en cuestión de horas recibió cientos de piropos por parte de sus fieles fanáticos, quienes no pudieron evitar caer rendido ante los encantos de la costarricense.

Maribel Guardia, simbolo sexual de las nuevas generaciones

Maribel Guardia está próxima a cumplir 62 años de vida.

Considerada como una de las actrices más queridas de la televisión mexicana en la actualidad, Maribel Guardia ha sabido adaptarse a los cambios y para prueba de ello tenemos el hecho de que ha logrado conquistar a las nuevas generaciones con el atrevido contenido que comparte en redes sociales.

Por dicha razón no sorprende que su popularidad aumente cada día, sobre todo en la plataforma de Instagram, en donde su perfil oficial ya supera los 6.4 millones de seguidores, quienes constantemente se deleitan la pupila viéndola lucir entallados y atrevidos atuendos.

¿Te gusta como luce Maribel Guardia en esta fotografía? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

Fotografias: Instagram