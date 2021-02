Maribel Guardia luce EXQUISITA en nuevas fotos para Instagram

Maribel Guardia vuelve a causar furor entre los caballeros gracias a una sensual serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual demuestra que a sus 61 años de edad es capaz de lucir fabulosa con cualquier atuendo que decida ponerse.

En esta ocasión, Maribel Guardia decidió posar ante el lente de la cámara desde el interior de su majestuosa casa; en las imágenes podemos verla lucir un elegante pantalón estilo acampanado en color negro y una blusa rosa, ambas con un estampado negro.

“Quienes creen que el dinero lo hace todo , terminan haciendo todo por dinero”, fue el poderoso mensaje con el que la actriz costarricense acompañó esta sensual sesión de fotos en Instagram, misma que logró superar los 42 mil likes en menos de 24 horas.

“Bizcocho”, “Preciosa y bella, saludos”, “Me provocas, sos una mujer espectacular”, “Maribel me encantas” y “En el cielo hay muchas estrellas, pero la más brillante está en la Tierra y eres tú” son sólo algunos de los cientos de piropos que Maribel Guardia recibió en Instagram por parte de sus fieles fanáticos.

Maribel Guardia derrocha sensualidad en Instagram

Maribel Guardia se ha convertido en una de las famosas más populares de las redes sociales en México.

No se puede negar que Maribel Guardia es una talentosa actriz, cantante y conductora de televisión que ha sabido conquistar al público con el carisma y sencillez que la caracteriza, además de que no es una celebridad que le guste estar envuelta en escándalos; es por ello que no sorprende que su popularidad vaya en aumento cada día.

En lo que respecta a las redes sociales, se sabe que Maribel Guardia ha logrado conquistar a las nuevas generaciones con el atrevido contenido que comparte sin pudor alguno en su perfil oficial de Instagram, plataforma donde en poco tiempo logró superar los 6.2 millones de seguidores.

¿Te gusta como luce Maribel Guardia en esta sesión de fotos para Instagram? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram