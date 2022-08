Maribel Guardia hinoptiza con su sexy silueta y el color favorito del verano

Maribel Guardia luce su mejor silueta con el color favorito del verano

Maribel Guardia es una de las famosas más activas en las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram constantemente comparte fotografías con sus mejores looks, y es gracias a una de sus recientes publicaciones que la actriz confirmó que el rosa es su color, pues lució espectacular en un entallado vestido con el que destacó su silueta.

Guardia cumplió 63 años años el pasado mes de mayo, y al igual que otras famosas como Olivia Collins y Lourdes Munguía, presume una figura esbelta y trabajada como hace unos años, cuando conquistó y se dio a conocer en el mundo del espectáculo, ganando fama en el llamado Cine de Ficheras.

La originaria de Costa Rica, dejó ver que es una amante de la moda y las tendencias, pues se lució en sus redes sociales con un look en rosa encendido, un tono que es favorito en la temporada de verano. Con su pequeño perro entre los brazos, la cantante confirmó que el color le va de maravilla.

Maribel Guardia derrocha toda su sensualidad

Maribel Guardia derrocha toda su sensualidad

Tal se puede ver que en la instantánea que Maribel publicó en Instagram y Facebook, para sus millones de fans, se le puede ver posando con mucho estilo desde su lujosa residencia y vistiendo un look moderno con el que resaltó su belleza y silueta perfecta tan admirada por sus fans, quienes afirman que presume cuerpazo de veinteañera.

"#feliz #viernes Que hoy sea solo hoy, sin el peso de ayer, sin la ansiedad de mañana, disfruta… Y dale gracias a Dios. Bendecido día. #look", escribió la actriz para acompañar la imagen en la que ha recibido cientos de comentarios y miles de "me gusta", demostrando que la edad no es impedimento para lucirse con atuendos ajustados.

Además de mostrarse como fashionista con su entallado vestido rosa, que destaca por su escote strapless y un anudado en la parte media, Guardia también confirmó que el rosa es su color, pues hace destacar su piel y su cabellera oscura, razón por la que en más de una ocasión la hemos visto lucirse con prendas en ese tono.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De dónde es Maribel Guardia?

El talento de Maribel Guardia

Las poses de la famosa Maribel Guardia

Cabe destacar que Maribel del Rocío Fernández García, nombre real de la actriz, inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza, y cada día demuestra que la edad es sólo un número, pues presume atrevidos looks, como los atuendos para hacer ejercicio o formales con los que deja ver su marcado y trabajado abdomen.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: