Maribel Guardia habla de la herencia de Joan Sebastian.

La actriz Maribel Guardia recientemente fue cuestionada en relación a lo que podría tocarle de herencia a su hijo Julián Figueroa, producto de la relación que sostuvo con Joan Sebastian y tras cinco años sin resolver la situación la escultural cantante dijo que no espera contar con algo de la herencia de su expareja y en caso de que así fuera sería bien recibida; pero dejó en claro que no es la prioridad para ella y su hijo.

“Julián no le interesa que le quede nada, si le queda bueno si no también. A Julián le he enseñado yo a trabajar, a defenderse y tal vez de mi, no le quede nada porque seguro yo me lo gastaré en vida. A los hijos hay que darles educación y alas para volar para que se defiendan en la vida, ya si le toca algo bienvenido sea, pero no es algo que esté esperando ni que le quite el sueño, ni que esté preocupado en lo más mínimo”, expresó Maribel Guardia.

Maribel también aseguró que no existe controversia alguna por la herencia, pues el proceso es lento por la manera que falleció Joan Sebastian.

Maribel Guardia no tiene problemas con los hijos de Joan Sebastian

“No, no hay controversia por la herencia, no hay, la verdad es que es un proceso que ha sido lento pero ahí va como tiene que ser cuando alguien muere intestado cómo murió Joan", dijo.

De igual manera Maribel Guardia dejó en claro que no tiene una mala relación con José Manuel Figueroa, que no tienen problemas.

“Yo no tengo ningún problema con el absolutamente, que Dios lo bendiga”, afirmó.

Esto luego de que en las últimas semanas surgiera la especulación de que Maribel Guardia había tenido fricciones con los hijos de Joan Sebastian.

“Soy una persona positiva y nunca de esta boca va salir nunca nada malo en contra de un hijo de Joan porque yo sé cuánto amaba Joan a sus hijos y que él hubiese querido y a sus hijos nunca les pasara nada en la vida”, comentó la cantante Maribel Guardia.

