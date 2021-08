Maribel Guardia fue ACOSADA por un fan ¡Fue aterrador!

Maribel Guardia siempre ha sido una de las actrices más bellas de la industria del entretenimiento en México, por lo siempre ha recibido la atención de varios hombres, pero no siempre ha sido saludable.

Durante la promoción de su nueva obra de teatro, Nuevo Tenorio Cómico, la actriz reveló la aterradora experiencia que vivió al haber sido acosada por un "fan", incluso, llegó a temer por su vida ante la obsesión del hombre.

“Me preocupaba mucho, me mandaba cartas [...] me dijo que se había muerto, por mi culpa, y una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije ‘me va a matar”. A continuación, en La Verdad Noticias te revelamos cómo reaccionó Maribel Guardia por extraño mensaje.

Así fue el acoso que vivió Maribel Guardia

Maribel relata su experiencia con su acosador

Este 2021, cuando Maribel Guardia cumple 62 años luciendo más fabulosa que nunca, la actriz recordó los meses de terror que vivió por el acoso: "me escribió que si podría ir a verlo, pero que me pusiera una minifalda [...] dije ‘¡Ay, no!, ¡por favor! ¿qué es esto?’".

“Me escribió un amigo suyo diciéndome que estaba muerto, y que parte de lo que le había pasado (era mi culpa) y que también me había dejado una herencia".

Pese al terror, la estrella de telenovelas como “Tu y yo”, dijo que nunca denunció el acoso a las autoridades porque estaba normalizado y no era la única estrella femenina que pasó por la misma situación.

¿Cómo se llama el esposo de Maribel Guardia?

Marco Chacón, esposo de la actriz desde hace 10 años

¿Quién es el esposo de Maribel Guardia en el 2021? Desde 2010, la estrella está casada con Marco Chacón, quien además es representante artístico de su famosa esposa desde hace varios años.

Maribel Guardia y Marco Chacón tienen una relación sólida tanto en lo personal como lo romántico, incluso su hijo, Julián FIgueroa de 26 años de edad ha dicho que Chacón es una figura paterna para él.

