Maribel Guardia explota contra reportero que incriminó a Joan Sebastian (VIDEO)

Hace unos días el fallecido cantante Joan Sebastian estuvo involucrado en un gran escándalo pues un reconocido periodista llamado Héctor de Mauleón lo acusó directamente de estar involucrado con una célula criminal que manejaba un gran negocio de trata de blancas, lo que acabó con una demanda en su contra por parte de la familia del cantante.

Ahora una persona muy importante en la vida del intérprete de “Tatuajes” muestra su descontento con esta situación.

Se trata nada más y nada menos de la famosa actriz Maribel Guardia, con quien Joan Sebastian mantuvo una relación hace años y que culminó con un hijo de la pareja.

A pesar de haberse separado, la actriz le tenía mucho afectó al cantante, por lo que al enterarse de la difamación de la que estaba siendo víctima, arremetió contra el periodista.

Durante una entrevista al programa hoy, la sensual actriz dio su punto de vista acerca de las calumnias que el periodista publicó, y expresó su descontento al saber que aunque fue demandado, salió en libertad, pues además de dañar la memoria del fallecido interprete, perjudica fuertemente la imagen que dejó como legado y especialmente a su familia.

"El daño moral y el daño que le puedes hacer a todos los niveles no solo a Joan a su memoria que no está para defenderse y eso era una de las cosas que más me dolía a mí pensar que el no estuviera para defenderse que injusticia o sea a mí me duele en el alma te lo juro por Dios”.