Maribel Guardia es criticada por lucir atuendos juveniles a sus 63 años

El coqueto atuendo de la actriz dividió opiniones en redes sociales.

Hace algunos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Maribel Guardia enamoró a sus seguidores de Instagram al modelar un coqueto atuendo en nuevas fotos que compartió desde su perfil oficial, mismo que hoy en día provoca que esté siendo criticada.

En la imagen podemos ver a la actriz costarricense de 63 años de edad utilizar la sala de su casa para modelar una blusa de manga larga color rojo y una coqueta minifalda decorada con lentejuelas del mismo tono que dejaba al descubierto sus hermosas y torneadas piernas.

El look de la costarricense ha sido alabado por sus seguidores.

“El dolor es inevitable pero el sufrimiento es personal”, fue la breve pero reflexiva frase que Maribel Guardia escribió junto a esta coqueta fotografía, misma que ha sido aclamada por sus fans y que se posiciona como una de las mejores que ha compartido en Instagram.

Maribel Guardia recibe duras críticas

Cibernautas fueron muy duros con sus comentarios al respecto del nuevo look de la actriz.

Pese a que la actriz costarricense recibió varios halagos por posar en minifalda, debes de saber que también fue blanco de duras críticas por parte de algunos usuarios de las redes sociales, quienes reprueban que siga usando atuendos juveniles a sus 63 años de edad.

“Tiene tremendo cuerpazo pero creo que la falda le quedó muy chiquita, eso ya es vulgar”, “Esas ropas son para jovencitas, no para señoras de 60 años o más”, “Hay gente que le teme a las arrugas y no quiere aceptar su edad” y “Detiene la vejez a todo lo que da” son algunas críticas que recibió la ex esposa de Joan Sebastian en Facebook.

¿Cuál es el peso de Maribel Guardia?

No se puede negar que más de uno queda fascinado con los encantos de la ex esposa de Joan Sebastian.

Diversos sitios especializados aseguran que Maribel del Rocío Fernández García, mejor conocida en el mundo de la farándula mexicana como Maribel Guardia, mide 1.70 cm de altura y pesa aproximadamente 59 kilos. En lo que respecta a sus medidas corporales, estas son 87 cm de busto, 61 cm de cintura y 87 cm de cadera.

