Maribel Guardia enciende Instagram con sexy foto de su cuerpazo ¡Revela todo!

Maribel Guardia demuestra una y otra vez porque es la verdadera reina de Instagram al dejar boquiabiertos a millones con una espectacular foto en bikini que mostraba absolutamente todo su cuerpo.

Ni una parte del frente de su escultural cuerpo quedó oculta en su nueva e increíblemente sensual foto en bikini negro para su cuenta oficial de Instagram, lo que los fans de Maribel Guardia ciertamente agradecieron.

En la fotografía, Maribel Guardia lució un elegante bikini negro que abrazo de la mejor manera cada uno de sus atributos, en especial "las nenas", pues el top de su traje de baño acentuaba el top de su cuerpazo desde el cuello hasta la media espalda.

La foto de la actriz de 61 años maravilló a hombres y mujeres, quienes escribieron halagos como "eres una diosa hermosa", "hermosa como siempre" y "muñeca linda", así como emojis de fuego y de ojos de corazones por su impresionante belleza.

El mensaje de Maribel Guardia

En la foto publicada en Instagram, Maribel Guardia no solo posó provocativamente, también dedicó un mensaje a sus 6.2 millones de seguidores en la red social, en los que habló de sus esperanzas para el 2021 y su contagio de COVID-19 pasado.

"Con esta me despido de la playa , y le doy gracias a Dios de estar viva , cuando me dijeron que tenia COVID pensè lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida", comenzó Maribel Guardia.

Maribel Guardia da emotivo mensaje de año nuevo tras experiencia con el COVID-19

"Cuídense mucho por favor. Yo al fin voy a ir a costa rica a ver a mi mamá , y aunque ya estoy negativa , no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada, por favor guarden sana distancia, y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos. Los quiero mucho".

Como te informamos en La Verdad Noticias, hace unos días Maribel Guardia reveló a sus seguidores en Instagram que tuvo COVID-19, al igual que su esposo; aunque ella no tuvo problemas mayores, su pareja estuvo en estado crítico.

¿Qué pensaste al saber que Maribel Guardia estuvo contagiada de COVID-19?, ¿Qué te parece su última publicación desde la playa? Dinos en los comentarios.

