Maribel Guardia enamora con entallado atuendo deportivo ¿Sin ropa interior?

Maribel Guardia encantó a sus seguidores en Instagram con un increíble y entallado atuendo deportivo de una sola pieza que acentúa las mejores partes de su famoso y escultural cuerpo.

Del Instagram de Maribel Guardia

La fotografía publicada en la cuenta oficial de Instagram de Maribel Guardia, fascinó a sus 4.9 millones de seguidores en la red social, quienes se mostraron maravillados por la impactante figura de la actriz.

“Lo mejor está por venir, piensa siempre que hay un mejor mañana”, escribió Maribel Guardia.

Con un increíble atuendo de color gris con un estampado de puntos blancos y una provocativa pose, Maribel Guardia dejó al descubierto la muy real posibilidad de que la cantante decidió no usar nada de ropa interior por lo entallado del atuendo deportivo.

Maribel Guardia impacta con escultural cuerpo

A sus 60 años de edad, Maribel Guardia comienza a consolidarse como una “Reina de Instagram”, al presumir su increíble e impactante cuerpo que sorprende a todo México.

Con una escultura y sensual figura, piernas que provocan la envidia de miles, y un busto de muerte, Maribel Guardia continúa siendo una de las bellezas más reconocidas de México.

“Así trato de mantenerme, optimista, energética buscando todas las bendiciones que tenemos a diario y que no valoramos #quedateencasa”, escribió en una de sus publicaciones compartiendo sus rutinas de ejercicio.

Comentarios como “Qué look hermoso que tienes hoy, perfecto per una reina como tu”; “Cada dia me encantas más”; “Bella mujer un saludo desde España”; fueron algunos de los mensajes en el más reciente post de Instagram de Maribel Guardia.

Actualmente considerada como “la abuelita más sensual de México”, tras presumir varias fotografías con su único nieto, Maribel Guardia ha demostrado una y otra vez que la edad solo es un número, muchas veces sin importancia y que no te impide ser atractiva.