No hay día que Maribel Guardia no sea tema de conversación en las redes sociales y el hoy no es la excepción, ya que la actriz costarricense cautivó a sus seguidores de Instagram, en especial los caballeros, gracias al vestido rojo que modelo ante la cámara.

Fiel a su costumbre, Maribel Guardia presumió la espectacular figura que posee a sus 61 años de edad a través de una nueva fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual podemos verla modelar un coqueto vestido rojo, mismo que contaba con una abertura que dejaba al descubierto parte de sus torneadas piernas.

“Puedes ponerte todas las máscaras que quieras pero tus acciones dirán siempre quien eres. El árbol se reconoce por sus frutos”, fue la frase con la que la actriz de 61 años acompañó la sensual fotografía, misma que ya es viral en todas las redes sociales.

El coqueto vestido que Maribel Guardia modeló ante la cámara logró robar miles de suspiros a todos sus seguidores de Instagram, quienes no dudaron en dejar picantes piropos en la sección de comentarios, lo cual demuestra la gran popularidad que goza en dicha plataforma.



Maribel Guardia ha logrado convertirse en una de las celebridades de la televisión mexicana más populares de Instagram.

Considerada como una de las mujeres más sensuales del medio del espectáculo mexicano, la actriz Maribel Guardia ha logrado conquistar el mundo de las redes sociales con el ardiente contenido que comparte sin pena alguna, el cual se caracteriza por presumir su figura a través de entallados atuendos que enloquecen a los caballeros.

Por esa razón no sorprende que Maribel Guardia goce de una gran popularidad en el mundo virtual, sobre todo en Instagram, plataforma donde en poco tiempo logró superar los 6.4 millones de seguidores, quienes día a día se deleitan la pupila con las sensuales fotografías que ella comparte en su perfil oficial.

