Maribel Guardia se ha convertido en un ícono de las redes sociales mexicanas gracias a las sensuales fotografías que comparte en su cuenta de Instagram, pero todo parece indicar que hubo una que no fue de su agrado, por lo que decidió eliminarla de su perfil y aquí te decimos porqué.

No se puede negar que a sus 61 años de edad, Maribel Guardia posee una figura envidiable, la cual es producto de una vida dedicada al ejercicio, una buena alimentación, pero sobre todo un excelente metabolismo, mismo que ella se ha encargado de presumir y que sin duda más de una mujer quisiera tener.

A pesar de que siempre sale fabulosa en sus fotos, Maribel Guardia decidió eliminar una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram.

Es por ello que no sorprende que a la actriz de origen costarricense le guste presumir su espectacular silueta a través de entallados y diminutos atuendos que no dejan nada a la imaginación, los cuales logran enloquecer a los caballeros, quienes no dudan en dedicarle un picante piropo a través de las redes sociales.

Fiel a su costumbre, la también conductora Maribel Guardia ha compartido un sinfín de fotografías y videos donde ella aparece luciendo sus despampanantes curvas ante el lente de la cámara, pero recientemente se supo que eliminó una fotografía que había compartido en su cuenta de Instagram y no creerás cuál fue la razón.

La fotografía que Maribel Guardia eliminó de Instagram

La fotografía de la que te hablamos muestra a Maribel Guardia modelar un hermoso vestido amarillo, pero no pasó mucho tiempo para que la eliminara de su perfil, pues un mensaje que agregó a dicha publicación de Instagram, ella estaba dudosa en compartirla debido a que no le gustaba la forma en la que lucía su cara.

A pesar de que la imagen fue eliminada de su cuenta de Instagram, aún es posible verla en su perfil oficial de Facebook, pero en la sección de comentarios es posible ver a sus seguidores preguntándole si se había operado la cara, ya que debido al ángulo en la que fue tomada la fotografía, parecía que Maribel Guardia se había hecho un retoque.

Dichos comentarios confirman el hecho de que la actriz costarricense eliminó dicha fotografía por el hecho de que no le gustaba como se veía y que no quería recibir críticas, aunque es importante destacar que sus fanáticos la defendieron de los malos comentarios.

