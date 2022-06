¿Maribel Guardia dejará de usar bikinis ahora que tiene 63 años? Esto respondió

La actriz costarricense asegura que quiere ser una digna representante de su edad e inspiración para otras mujeres.

Maribel Guardia se convirtió en tema de conversación en las redes sociales por cumplir 63 años de edad y seguir luciendo más espectacular que nunca. Por tal motivo, la revista TVNotas buscó a la actriz costarricense para que les revelara el secreto de la eterna juventud y de pasó cuestionarla si seguirá posando en bikini ahora que es un año más grande.

Con la sinceridad que le caracteriza, la también cantante y conductora de televisión aseguró que, contrario a lo que muchos piensan, ella no es muy entregada a la dieta y al ejercicio. Eso sí, aseguró que el cuerpazo que posee es gracias a la genética que le heredaron sus padres.

La actriz costarricense se siente orgullosa del cuerpo que posee y no dudará en presumirlo en redes sociales.

“Deben pensar que me cuido mucho y la verdad no es así, más bien agradezco a mis padres la genética que me dejaron… Lo cierto es que mi figura también se debe a que no tomo alcohol, no fumo y jamás me he metido drogas; con los años el cuerpo te pasa la factura de lo que le has dado y yo lo he cuidado mucho”, declaró Maribel Guardia.

En lo que respecta a los bikinis que modela en Instagram y que enloquecen a los caballeros, ella dejó en claro que los seguirá usando ya que no pretende verse más joven sino ser una digna representante de su edad: “Mientras tenga un vientre que enseñar y las cositas estén en su lugar, seguiré usando mis bikinis y me tomaré muchas fotos porque me encanta”.

Feliz de cumplir 63 años de edad

La familia de la también cantante y conductora celebró su cumpleaños con una emotiva fiesta.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la estrella originaria de San José, Costa Rica celebró su cumpleaños con un emotivo festejo organizado por su familia. Al ser cuestionada sobre cómo se siente al saber que ya es un año mayor, ella respondió que está muy feliz de gozar de la vida junto a su familia.

“Estoy feliz de llegar a mis 63 años. Agradezco a Dios tener a estas alturas de mi vida una familia que valoro mucho y una carrera sólida, ya que a pesar de los años, el público ha sido muy fiel conmigo… A mis 63 soy una mujer feliz y muy agradecida con Dios”, finalizó.

¿Cuál es el secreto de Maribel Guardia para mantenerse joven?

Hoy en día, la originaria de San José, Costa Rica es una de las actrices más queridas de Televisa.

Maribel Guardia ha sido perseguida durante años por rumores de posibles cirugías estéticas, esto debido a lo conservada que luce a su edad. No obstante, ella ha dejado en claro que “el secreto de la eterna juventud” está en tener una dieta balanceada y hacer ejercicio, los cuales son complementados por “la buena genética” que le heredaron sus padres.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales