Maribel Guardia defiende a Paulina Rubio tras supuesto acoso en concierto

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Paulina Rubio vivió un incómodo momento en un concierto al ser víctima de tocamientos indebidos por parte de un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en el lugar. Ante dicha situación, Maribel Guardia la felicitó por denunciar el acoso y pidió a las demás mujeres que siguieran su ejemplo.

De acuerdo a información que circula en Internet, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 18 de mayo en el Arizona Federal Theatre de la ciudad de Phoenix en Arizona mientras se llevaba a cabo la presentación del Perrísimas Tour 2022, la gira de conciertos que protagoniza junto a Alejandra Guzmán y con la que recorre gran parte de Estados Unidos.

Tras bajar del escenario para convivir con sus fans, la intérprete de ‘Ni Una Sola Palabra’ pidió inmediatamente que detengan la música para después exponer a su acosador, quien era un guardia de seguridad y que tras la denuncia fue abucheado por los asistentes al evento.

“Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad”, gritó Paulina Rubio en inglés.