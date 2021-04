Hace una semana, Rafael Inclán causó furor en redes sociales al confesar que en el pasado sostuvo un romance con la actriz costarricense Maribel Guardia; y ahora, es ella quien confirma dicha información en una reciente entrevista para el programa Suelta La Sopa.

Maribel Guardia fue interceptada por la prensa en las instalaciones del aeropuerto de la CDMX, ahí se le cuestionó sobre el supuesto romance que sostuvo con Rafael Inclán, quien fuera uno de los primeros actores con los que trabajó cuando su carrera aún comenzaba.

De acuerdo a la actriz costarricense, el romance con Rafael Inclán ocurrió cuando ella tenía 19 años de edad. También confesó cuáles fueron las cualidades del actor que lograron enamorarla: “Tenía yo 19 años y sí, claro, Rafa es un tipazo, un hombre talentoso, simpático”.

Asimismo, la actriz Maribel Guardia señaló que Rafael Inclán es una persona muy divertida y señaló que ellos todavía son grandes amigos: “Yo siempre he creído que la risa es el alimento del alma y nada más agradable que un hombre simpático… Yo lo quiero mucho, hemos trabajado juntos en telenovelas y todo el tiempo me lo encuentro, le tengo un gran cariño”.

¿Qué dijo Rafael Inclán sobre Maribel Guardia?

Rafael Inclán sorprendió a todo mundo al confesar que anduvo con Maribel Guardia.

En entrevista para el programa Hoy, el actor Rafael Inclán reveló que sostuvo un romance con Maribel Guardia, pero que hasta la fecha no sabe que fue lo que hizo para que una mujer como ella le hiciera caso, pues asegura que él no considera que sea un hombre atractivo.

“Ella era guapa y yo no. No sólo ella, he sido muy afortunado en la vida”, declaró Rafael Inclán, quien dejó en claro que ahora tiene pareja y que él respeta la relación de Maribel Guardia con el abogado Marco Chacón, con quien unió su vida en matrimonio durante el 2011.

Fotografias: Instagram