Maribel Guardia confiesa que le dijeron "vieja" hace 30 años

Hoy en día Maribel Guardia es uno de los rostros más bellos de la televisión, mismo que el paso de los años parece detenerse, pues aún se mantiene en radiante.

Con esto de preámbulo, la también cantante confesó que en su momento se sintió "vieja" al cumplir los 30 años y que ello le causó muchas inseguridades.

Aunque en la actualidad Maribel no le tiene miedo a las canas y a la edad, en el pasado fue víctima del ataque en la prensa, algo que supo jugar a su favor.

La actriz de origen costarricense habló ante la prensa en el lanzamiento de su serie con Albertano, confesando que no lo tiene miedo a la edad.

“Siempre he creído que la belleza no tiene que ver con la edad, sino que es una actitud”, opinó la actriz. “Imagínense que a mí me dijeron a los 30 años que era vieja… y ahora ya tengo 60 años y aquí estoy”, añadió.