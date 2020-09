Maribel Guardia confiesa que estuvo a punto de quedar paralítica ¿Qué pasó?

Maribel Guardia es considerada como una de las mujeres más guapas de la farándula mexicana, esto a pesar de que tiene 61 años, edad que no aparenta; sin embargo, la actriz de origen costarricense abrió su corazón a los medios de comunicación y contó que en varias ocasiones ha estado cerca de la muerte y que incluso estuvo paralítica.

En una entrevista que transmitió el programa Ventaneando, Maribel Guardia se sinceró y contó que hace algunos años padeció una rara enfermedad, misma que afectó su salud considerablemente al grado de quedarse paralítica y sin habla.

Maribel Guardia vivió una terrible experiencia en el pasado.

“Una vez me dio no sé, tenía como una embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar”, reveló la actriz.

Maribel Guardia contó que aunque le realizaron varios exámenes, los doctores no supieron con certeza qué enfermedad tenía, pero que al final logró recuperarse satisfactoriamente: “Nunca supe qué era. Me hicieron exámenes y me dijeron que se iba a reventar una vena en el cerebro y no sucedió. Al final me curé, no supe ni cómo, era muy jovencita”.

Maribel Guardia estuvo a punto de morir ahogada

Maribel Guardia confesó que ella y su hijo estuvieron a punto de morir ahogados.

Por otra parte, la costarricense reveló que hubo una ocasión en la que estuvo a punto de morir ahogada: “Una vez casi me ahogo con Julián en el mar, en Acapulco. Una ola casi nos lleva y llegó un momento en que yo lo solté para que nadara y él tenía miedo y regresó a mis brazos. Julián tenía 6 años”.

Te puede interesar: Maribel Guardia enciende Instagram con tremendo video

Maribel Guardia mencionó que este suceso se hubiera convertido en una gran tragedia, ya que no se encontraba sola en el mar, pues su hijo Julián Figueroa estaba con ella: “Gracias a Dios regresó porque hubiera sido una tragedia, el mar nos hubiera llevado a los dos. Ese sentí que volví a nacer, como tres veces he estado cerca de la muerte”.

Fotografías: Instagram