Maribel Guardia con INFARTANTE vestido transparente enloquece a sus fans (FOTO)

La cantante costarricense Maribel Guardia ha llamado la atención de sus seguidores, en una nueva imagen que ha sido el furor de este día en las redes sociales, en especial en Instagram donde se ha vuelto una locura.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la sensual Maribel Guardia ha publicado una imagen que está haciendo arder las miradas de sus seguidores, ya que luce un infartante vestido rojo transparente, que está haciendo enloquecer los internautas.

Pero eso no es todo, pues con esa pose la encantadora actriz dejó ver sus espectaculares piernas que han causado la envidia de varias chicas, pues a su edad las luce mucho mejor que a varias luminarias.

Con sesenta años Maribel Guardia demuestra que es una de las más exquisitas mujeres del espectáculo mexicano, que ha sabido mantenerse en los ojos de la prensa, robando cámaras en todo momento.

Prueba de que la costarricense sigue arrasando con las redes sociales es que hasta el momento ha logrado obtener más de cien mil reacciones en donde también han sido acompañadas de una infinidad de comentarios.

Entre los comentarios se logran leer alguno que resaltan: “Cada día que pasa te vez más bella Maribel siempre te sigo pero hoy se me ocurrió hacerte un comentario.”, “Hermoso piano, te tiro flores y no me saludas, sigo chuleando tus accesorios”, “Felicidades por llegar a esta etapa y sobre todo así como una muchachita de 25 años”, “Maribel cómo mujer la admiro y sé el sacrificio que hace pero todo es esfuerzo en esta vida”, entre muchos otros.

Cabe destacar que la imagen que publico Maribel Guardia va acompañada por un mensaje que dice así: “No temas a los #lunes que te teman ellos a ti jajaaja ��Feliz inició de semana, si se puede!!! Los quiero ❤️#foto @winniedalayfotos”.