Maribel Guardia alista su testamento, ¿quién será el heredero?

Hace unos días, Maribel Guardia anunció que había dado positivo a COVID-19 por segunda ocasión, afortunadamente la actriz de 62 años de edad no presentó síntomas fuertes, sin embargo, la también cantante sorprendió a sus fans al revelar que se encuentra alistando su testamento.

Fue durante una entrevista para 'Venga la Alegría Fin de Semana' donde la famosa señaló que preparar su testamento es uno de los principales pendientes que tiene para este 2022, situación afirmó hará a la brevedad.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Maribel se recuperó con éxito del COVID-19 tras sufrir un segundo contagio en lo que va de la pandemia. De acuerdo a lo revelado por la misma famosa en sus redes sociales únicamente presentó síntomas leves.

Testamento de Maribel Guardia

La famosa anunció que está alistando su testamento.

La actriz detalló que ha estado retrasado hacer la repartición de su herencia debido a que este tema pone muy sensible a su hijo Julián, quien dijo no quiere que su madre muera, sin embargo señaló que es un tema que debe resolver a la brevedad pues está consciente de que, como a cualquier otra persona, en algún momento le tocará partir.

“Sigo sin arreglar lo del testamento, porque cada vez que digo testamento mi hijo dice ‘no, si no te vas a morir’, pero no tiene nada que ver, pero sí voy a ver eso, es uno de los pendientes que tengo este año. Me dice ‘no mamá, no hablemos de eso, por favor, no te vas a morir’, se preocupa mucho y le dijo ‘claro que sí me voy a morir y tú también', entonces vamos a poner las cosas en orden”, precisó Guardia.

Hasta el momento, la actriz no ha revelado cómo es que va dividir su fortuna, la cual de acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth asciende a los 10 millones de dólares, cerca de 200 millones de pesos.

Secreto de Maribel Guardia para mantenerse joven

La actriz tiene 62 años de edad.

En diversas ocasiones hemos visto a Maribel presumir su figura en costosos atuendos de marca en sus redes sociales. Y es que a pesar de superar los 60 años, la cantante continúa luciendo como de 20, ¿cuál es su secreto? En una entrevista, Maribel Guardia reveló que es de las mujeres que en todo momento está cuidando su piel de los rayos del sol, pues asegura que es una de las causas de envejecimiento prematuro, cuando sale a tomar el sol usa lentes y protector solar.

