Maribel Guardia SE CAE…de buena en sus vacaciones (FOTO)

Maribel Guardia volvió a causar impacto entre sus seguidores al publicar una fotografía en la que apareció con un bañador rojo de dos piezas mostrando su escultural cuerpo, donde tirada a la orilla del mar, simula ser na sirena dejándose llevar por las olas.

La costarricense dejó en claro que la celulitis está lejos de aparecer en su cuerpo, y es que la actriz tiene la piel de una jovencita, prueba de ello son las imágenes que postea, en las que aparece sin maquillaje o mostrando su abdomen de acero.

No cabe duda que Maribel Guardia está muy contenta disfrutando estos momentos en el puerto de Acapulco en el que se tomó unas breves vacaciones, luego de la carga de trabajo que ha tenido en las últimas semanas, pues participa en varias obras de teatro y además se presenta con sus shows musicales en donde la contraten.

Con una gran sonrisa en el rostro y un semblante lleno de paz, la actriz redactó al pie de su imagen:

En tan solo un par de horas, la fotografía de Maribel Guardia había sobrepasado los 150 mil ‘me gusta’, llenándose de comentarios positivos y halagos a toda costa por lo bien que luce la actriz.

Pero eso no fue todo, pues como ya ocurrió antes, la guapa modelo respondió un comentario a un dolido seguidor que le explicó que estaba pasando por una ruptura amorosa y necesitaba de sus buenas vibras para salir adelante.

Entre los comentarios, el joven redactó:

“Hola Maribel Guardia me dejó mi novia ¿puedes mandarme buena vibra para que salga de mi depre y no me corte las venas?”.