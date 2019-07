Maribel Guardia ¿La próxima Jenni Rivera?

Maribel Guardia es una de las celebridades más famosas de México, pues se ha mantenido en los primeros puestos de popularidad en el país, y aun se mantiene vigente a pesar de que recientemente cumplió 60 años.

A causa de su gran popularidad ha sido considerada para los papeles más importantes en la escena artística por lo que incluso fue considerada para darle vida a uno de los iconos más influyentes de la música mexicana actual.

Resulta que Maribel Guardia fue considerada por la familia Rivera para ser la encargada de darle vida a la fallecida ‘Diva de la banda’ en su próxima película biográfica, y ahora se revelará el futuro de este papel, pues Maribel Guardia ha hablado al respecto.

¿Qué dijo Maribel Guardia?

Maribel Guardia se sintió muy halagada por ser considerada para el papel, por lo que incuso lo consideró un honor, pues Jenni Rivera es una de las cantantes más queridas en México y un icono de las mujeres empoderadas.

Tras la increíble reacción que generó esta propuesta, Maribel Guardia finalmente dio su opinión al respecto sobre el papel y dejó en claro si interpretará o no a ‘La diva de la banda’ en su próxima película.

“Yo la recuerdo con tanto cariño. Ahora que salió la hermana diciendo que ella quería que yo hiciera la película interpretándola a ella, pues cómo la puedo recordar, con tanto agradecimiento y lo amorosa que siempre fue conmigo”.

Esta fue la declaración que Maribel Guardia dio respecto a la incógnita sobre su papel como Jenni Rivera, pero aunque es un papel que le encantaría tomar, desmintió el hecho, ya que la producción de la cinta ya esta en progreso.

Para concluir, Maribel Guardia dio su explicación del por qué tuvo que decirle no al papel, pues sabe lo importante que fue Jenni Rivera y no quería manchar su legado, el cual no deja de crecer día con día, pues declaró lo siguiente:

“No nada que ver, fue en su momento, cuando ella lo pensó en aquella época, que linda por haberme tomado en cuenta y pensar en mí. Sería padre que encontraran a alguien que le parezca a ella físicamente, yo no me parezco a Jenni”.

