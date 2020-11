Maribel Guardia DEVASTADA, pide disculpas por apoyar a Eleazar Gómez

Maribel Guardia ha vuelto a dar de que hablar en las redes sociales, esto luego de que compartiera en su cuenta de Instagram un video donde declara que está en contra de la violencia hacia la mujer y que desconocía la polémica en la que estaba envuelto el actor Eleazar Gómez.

“El otro día saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar Gómez y me dijeron que había tenido un problema con una novia, yo no sabía nada del caso y lo que dije de él es mi experiencia, de mí convivencia con él”, comenzó a relatar Maribel Guardia con la voz entrecortada y los ojos visiblemente llorosos.

La actriz de 61 años de edad continuó diciendo: “Llegando a mí casa me documenté y realmente fue terrible ver las fotos y las imágenes de Stephanie, la víctima, me dolió muchísimo como mujer, me dolió mucho también el sufrimiento de la madre de Eleazar y de su hermana, a quienes les tengo un gran cariño”.

Para finalizar, Maribel Guardia recalcó que ella está en contra de la violencia contra las mujeres, y que en caso de que Eleazar Gómez resulte culpable él deberá pagar por sus acciones.

“En caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, está es mi posición al respecto”, mencionó la exesposa de Joan Sebastián.

Maribel Guardia fue duramente criticada en redes sociales

Maribel Guardia causó polémica al declarar que quería ver las pruebas para poder culpar a Eleazar Gómez.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Maribel Guardia fue cuestionada sobre la situación del actor, quien enfrenta cargos por los delitos de violencia familiar equiparada en contra de Tefi Valenzuela, a lo cual ella se mostró muy sorprendida, pues asegura que él siempre se ha mostrado dulce, amable y cariñoso, por lo que le gustaría ver las pruebas.

Eleazar Gómez estará bajo prisión preventiva durante dos meses, por los cargos de violencia familiar equiparada.

"Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso. Me cuesta mucho creer que sucediera algo así, pero ya saldrán las pruebas, pero mi experiencia con él es que es un niño amoroso”, declaró Maribel Guardia hace unos días, lo cual le costó cientos de críticas en redes sociales.

¿Qué opinas de las declaraciones de Maribel Guardia? ¿Consideras que debió ser duramente criticada en redes sociales? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram