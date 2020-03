Maribel Guardia: Así de RADIANTE luce su hermana a los 80 años

La sensual Maribel Guardia es una de las pocas celebridades del espectáculo que se ha mantenido en forma como ninguna otra del espectáculo, pero en esta ocasión es su hermana Vilma Chacón, quien se ha robado las miradas al lucir tremendamente radiante.

Hay que destacar que para Maribel Guardia, quien tiene 60 años, ella es más que su hermana, pues en realidad le llama su segunda madre, pues según revelaciones de la guapa actriz, Vilma Chacón fue quien la metió en el mundo de los concursos de belleza, pues fue ella quien la inscribió en Señorita Costa Rica.

Las impresiones de Maribel Guardia por su hermana

"Mi hermana-mamá se enteró y mandó unas fotos mías. Me llaman para concursar para el Señorita Costa Rica que era como...

...un evento privado, empeñé un anillo para comprarme un vestido (…) A la mañana siguiente llamaron al teléfono para decir que había sido electa Señorita Costa Rica, tenía 18 años".

Maribel Guardia también ha confesado que cuando ganó el concurso no lo podía creer, pues ella se sentía fea: “Yo me sentía fea, cuando gané Miss Costa Rica no lo podía creer (…) Ese año del Miss Costa Rica no habían patrocinadores, entonces la gente anunciaba a las muchachas que veían bonitas a un canal de televisión", señaló.

Como la costarricense ha dicho en varias ocasiones, fue su hermana, Vilma, quien actualmente luce radiante, le cambió la vida a la bella costarricense y gracias a ella hoy Maribel Guardia es una de las mujeres más famosas del mundo del espectáculo y de las más queridas de México.

TE PUEDE INTERESAR: Maribel Guardia ¿Quiere competir con Erika Buenfil en Tik Tok?

No queda duda de que en fotos subidas a las redes sociales se aprecia el gran amor que le tiene a su hermana Vilma Chacón, a quien siempre se refiere como mamá y quiero muchísimo por todo lo que ha hecho por ella.