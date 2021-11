Mariazel y Yurem Rojas decepcionan a Lolita Cortés en Las Estrellas Bailan

Durante las semanas que han transcurrido de Las Estrellas Bailan en Hoy, Mariazel y Yurem Rojas se habían posicinado como una de las parejas favoritas del reality show de danza e incluso los jueces concretaron que los quieren ver en la final, sin embargo su última actuación decepcionó a todos.

Su baile clásico no fue lo que esperaban y cuando le tocó dar su crítica a Lolita Cortés, no se quedó callada y dijo cada detalle sobre lo que no le gustó de lo que acababan de mostrar en la pista de baile, argumentando que era una gran pena que bajaran el nivel.

“Me quedaron a deber en esta ocasión, se veían inseguros en ciertos momentos".

"Falto fuerza y presición. independientemente de que la cargada es icónica dentro de la coreografía y la película, no sé qué pudo haber pasado, pero esos detalles son muy importantes cuando uno va a bailar”.

Mariazel y Yurem decepcionan a Lolita en Las Estrellas Bailan

La famosa juez de hierro, les dejó en claro que deben tomar las cosas en serio en esta etapa de la competencia ya que un paso en falso podría orillarlos a ser nominados y si el público no los salva, terminarán expulsados.

“O lo haces igual, o lo mejoras, es muy difícil que si no haces eso, te vaya bien, con el nivel que han tenido, esto ha sido lo peor, yo no sé si el público los vaya a salvar, creo que es una pareja que valga pena pero no tendrán buena calificación”.

Video de la crítica de Lolita Cortés

Otro punto que llamó la atención fue que la conductora Andrea Legarreta, a pesar de ser todo lo contrario a Lolita, también les dio un par de palabras sobre su bajo nivel y que estaba un tanto decepcionada de su participación aunque aún así les dio de calificación un ocho mientras que Cortés les dio un 6.

Mariazel y Yurem Rojas en Inseparables

Ambos famosos están compitiendo paralelamente en el reality show Inseparables de Canal Cinco pero en esta ocasión son rivales ya que este es un programa para novios o esposo así que la famosa está a lado de su marido Adrián Rubio mientras que Yurem está con su pareja sentimental Jhosenic Albany.

Existen varios rumores que indican que los famosos llegarán a la final de Inseparables pero que al final, el posible ganador de la competencia podría ser la pareja formada por Gualy Cardenas y Jimena Longoria.

