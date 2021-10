Mariazel y Adrián Rubio exponen su vida íntima en Inseparables

La conductora Mariazel y su esposo Adrián Rubio tuvieron un incómodo momento en el reality show Inseparables ya que revelaron indirectamente que podrían tener problemas en la intimidad.

La prueba de ayer constaba de preguntas sobre la personalidad del hombre y sobre sus gustos personales pero pocas mujeres demostraron que tienen conocimiento exacto de sus maridos.

Una de las parejas que quedaron eliminadas de este reto fue Zel y Adrián al errar en una incómoda pregunta, ya que el conductor Diego de Erice cuestionó a la bella mujer sobre qué tan satisfecho está su esposo en la intimidad.

Marizel y Adrián exponen sus problemas en la intimidad

Todas las parejas de Inseparables contestaron correctamente menos la rubia, quien dejó ver qué tal vez podría tener problemas en su matrimonio por esta difícil razón.

Por su parte la mujer indicó que creyó que su esposo no estaba tan satisfecho por que desde que su hija llegó a sus vidas deben planificar sus horas de pasión y ya no es tan constante como cuando eran novios.

Los famosos llevan 15 años de casados por lo que su respuesta podría ser completamente cierta sin embargo por sentido común y para no quedar mal en el tema sexual frente a las cámaras, todas las parejas dijeron que están 100% satisfechos.

Potro no dejó pasar la oportunidad de hablar del tema y platicó con su ex novia Estefanía Ahumada que este día de competencias fue muy difícil para "el profesor" ya que "en la primera quedó como tramposo y en la segunda como mal amante", dijo el ex Acapulco Shore.

¿Quiénes podrían salir de Inseparables?

Así como pintan los últimos números de la tabla, los famosos que podrían abandonar el reality show de Inseparables en este quinto ciclo podrían ser Romina y Hussam, Wanders y Radames o Mariazel y Adrían, ya que los tres no consiguieron completar sus apuestas y quedaron muy por debajo de sus compañeros.

