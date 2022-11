Mariazel vive terrible experiencia en el Mundial de Qatar 2022

La conductora de televisión compartió su amarga experiencia en territorio catarí por medio de un video en Instagram.

Mariazel preocupó a sus fieles fanáticos al revelar en sus historias de Instagram que había vivido una terrible experiencia durante su estancia en Qatar, país donde se está llevando a cabo la vigésima segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA.

De acuerdo a sus declaraciones, ella acababa de presenciar como un automóvil había atropellado a un gato. Sin embargo, el detalle que le llamó la atención es que al conductor parecía no importarle que el animal estuviera enfrente de su vehículo ni que ella se hubiera interpuesto en su camino para evitar la tragedia.

“Acaban de atropellar en mis narices a un gato, se los juro que la persona tuvo tiempo de frenar, yo me puse en el camino, pero vi que no iba a frenar y se lo llevó… No puedo creer que exista gente así, con esa indiferencia”, dijo la ex integrante de 'Me Caigo de Risa', quien estaba al borde del llanto.

El escándalo persigue a Qatar

Millones de personas intentaron boicotear sin éxito alguno el Mundial de Qatar 2022.

La poca empatía animal que denunció Mariazel en redes sociales se suma a la larga lista de polémicas que persigue al Mundial de Qatar, evento que se está llevando a cabo en medio de duras críticas por parte de activistas y el público en general, quienes reprueban que Qatar haya sido elegido por la FIFA.

El rumor de un presunto soborno para garantizar que dicho país sea la sede, la alta cifra de trabajadores muertos durante los preparativos del mundial y el evidente rechazo a la comunidad LGBT+ que desea visitar el país son solo algunos de los escándalos que roban protagonismo a los equipos de fútbol que buscan llevarse a casa la copa del mundial.

¿Dónde trabaja Mariazel?

No se puede negar que la conductora saltó a la fama por su participación en 'Me Caigo de Risa'.

Mariazel forma parte del elenco de conductores de TUDN, un canal deportivo de Televisa que hoy en día la ha llevado a participar del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, también la hemos visto participar en diversos programas como ‘Me Caigo de Risa’, ‘Reto 4 Elementos’, ‘Inseparables’ y ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

