Mariazel sufre extraño síndrome durante su estancia en Qatar

La conductora abrió su corazón con todos sus fieles fanáticos.

Mariazel preocupó a sus fanáticos al revelar que se encuentra siendo víctima del “Síndrome del Jamaicón”, un término muy común en la escena del fútbol mexicano que hace referencia a los sentimientos de nostalgia que uno puede llegar a sentir cuando se está lejos del país.

Fue a través de sus historias de Instagram que la conductora reveló que apenas han pasado un par de semanas desde que llegó a Qatar para cubrir la Copa Mundial de la FIFA 2022 y ya extraña a su familia. Eso sí, ella dejó en claro que no dejará que los sentimientos de nostalgia afecten su trabajo en TUDN.

Mariazel confiesa que está experimentando “el síndrome del Jamaicon” en Qatar 2022 pic.twitter.com/wvZjct1xMT — Lo + viral (@VideosVirales69) December 5, 2022

“No quiero que se malinterprete esto porque soy muy afortunada y muy privilegiada de estar aquí, de estar disfrutando como aficionada del futbol, conociendo un nuevo lugar, una nueva cultura y además trabajando, haciendo lo que más me gusta, pero, como que ya empezó el síndrome del Jamaicón”, dijo Mariazel.

La ex integrante de ‘Me Caigo de Risa’ finalizó diciendo que disfrutará de la fiesta futbolera en Qatar: “Siempre estoy pensando, mi familia siempre está presente en mí, pero trato de concentrarme en el aquí y en el ahora, en seguir adelante y disfrutar, pero hoy como que estoy más sensible… En fin, vamos a seguir echándole ganas, con la mejor actitud y seguirles compartiendo todo lo que está sucediendo al otro lado del mundo”.

Regañan a Mariazel por usar bikini en Qatar

La conductora asistió a una playa local pero terminó siendo regañada por la autoridad qatarí.

Cabe destacar que Mariazel ha tenido un inusual paso por el territorio qatarí. Además de vivir una terrible experiencia en las calles, la actriz y conductora confesó que ya ha sido regañada por utilizar bikini en las calurosas playas locales de Simaisma en Al-Khor, Qatar.

“Llegó un oficial, muy amable, super respetuoso, a decirnos que no se podía, si nos podíamos vestir”, dijo la pareja de Adrián Rubio, quien no tuvo más remedio que acatar las órdenes no sin antes decirle a sus seguidores que valoren la libertad que se vive en México.

¿Cuál es la edad de Mariazel?

La conductora viajó a Qatar para cubrir la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Nacida el 9 de agosto de 1982 en España, Mariazel tiene actualmente 40 años de edad. Tal y como te mencionamos anteriormente, la actriz y conductora inició su carrera televisiva en TV Azteca para luego cambiarse a Televisa, empresa que la lanzó a la fama al incluirla como parte del elenco de ‘Me Caigo de Risa’.

