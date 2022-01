Mariazel sorprende con nuevo look y deja ver el antes y después

La querida presentadora Mariazel vuelve a dar de qué hablar en redes sociales, pues dejó ver el radical cambio de look que se hizo recientemente y además de quedar muy feliz con el resultado, mostró a todos sus seguidores el antes y después de este cambio, por lo que de inmediato recibió miles de comentarios.

Fue a través de su Instagram que la integrante de ‘Me Caigo de Risa’, dejó ver todos los detalles de este cambio y agradeció a la persona que llevó a cabo el proceso de su nueva imagen.

Antes de formar parte del exitoso programa de Televisa, la misma ‘Zel’ presumió sus encantos con tremendo escote mientras estaba en TUDN y deleitó a sus fans con las poses tan sensuales.

La conductora de deportes dejó ver el color de su cabellera antes de hacerse el cambio y es que como todos la conocen, se ha dejado ver con diferentes largos y en tonos cafés, y esta vez, fue un cambio totalmente drástico.

“Nuevo año, nuevo look. Hoy toca cambio, me lo voy a pintar de un color que nunca antes me había pintado”.