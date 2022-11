Mariazel reta a la censura de Qatar al presumirse en short desde el desierto

La conductora de Televisa robó miles de suspiros con sus nuevas fotografías.

Mariazel robó miles de suspiros entre los caballeros gracias a unas nuevas fotografías que compartió en sus historias de Instagram, en la cual presume el hermoso par de piernas que posea a sus 41 años de edad durante su visita al desierto de Khor Al Adaid.

Luciendo una blusa naranja, un short blanco y unos tenis deportivos, la conductora posó de manera coqueta en este emblemático lugar de Qatar, país al que ha viajado para cubrir los eventos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 en digna representación de Televisa.

La conductora lució piernas de impacto desde el desierto de Khor Al Adaid.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que no tuvo problemas en presumir sus hermosas piernas ante la cámara, esto pese a que la sede de la Copa Mundial es conocida por ser estricta respecto a la vestimenta de las mujeres, incluyendo a las extranjeras.

Mariazel vive terrible experiencia en Qatar

Entre lágrimas, Mariazel relata terrible experiencia en #Qatar2022 pic.twitter.com/GmjNFAznzU — Lo + viral (@VideosVirales69) November 23, 2022

Estas coquetas fotografías llegan luego de que la ex integrante de ‘Me Caigo de Risa’ viviera una terrible experiencia en territorio catarí. De acuerdo a los comentarios que hizo en sus efímeras historias de Instagram, ella intentó evitar que una persona atropellara a un gatito pero lamentablemente no lo logró.

“Acaban de atropellar en mis narices a un gato, se los juro que la persona tuvo tiempo de frenar, yo me puse en el camino, pero vi que no iba a frenar y se lo llevó… No puedo creer que exista gente así, con esa indiferencia”, dijo Mariazel, quien estaba al borde del llanto.

¿Por qué es famosa Mariazel?

La española saltó a la fama gracias a su participación en Me Caigo de Risa.

Mariazel se hizo famosa gracias a su participación en ‘Me Caigo de Risa’. Tras su paso por dicho programa de Televisa, la conductora continuó su participación en diversos proyectos como ‘Me Caigo de Risa’, ‘Reto 4 Elementos’, ‘Inseparables’ y ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, además de que actualmente forma parte del elenco de TUDN.

